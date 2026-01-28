Η κατάσταση της υγείας των τραυματισμένων οπαδών του ΠΑΟΚ

Αλλάζουν τα δεδομένα για τη μεταφορά των τριών τραυματιών, οπαδών του ΠΑΟΚ, από τη Ρουμανία στην Ελλάδα, μετά το χθεσινό πολύνεκρο τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο E70 της κομητείας Τίμις.

Ο ελαφρά τραυματίας, 28χρονος πήρε σήμερα εξιτήριο και θα επιστρέψει αύριο μαζί με τον 20χρονο Κώστα που έχει χτυπήσει στο κεφάλι, με ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του ΕΚΑΒ.

Ο τελευταίος θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.

Ο 20χρονος, που είναι πολυτραυματίας, κρίθηκε απαραίτητο να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Η απόφαση ελήφθη μετά από νέα μαγνητική τομογραφία που διενήργησαν οι Ρουμάνοι γιατροί, η οποία ανέδειξε επιπλοκή.

Ο κος Γεωργιάδης τόνισε πως το Υπουργείο περιμένει την εξέλιξη της υγείας του για να τον φέρει πίσω στην πατρίδα και προσθέτει ότι είναι σε συνεχή επαφή με τις Ρουμανικές Αρχές

Παράλληλα αύριο στις 09:00 το πρωί C130 της πολεμικής αεροπορίας θα απογειωθεί από την Ελευσίνα για τη Ρουμανία προκειμένου να παραλάβει και να μεταφέρει στη Θεσσαλονίκη τις σορούς ων επτά νεαρών που έχασαν τη ζωή τους, καθώς ολοκληρώθηκε η ταυτοποίησή τους και εκδόθηκαν από τις ρουμανικές αρχές τα πιστοποιητικά θανάτου.

Η χαρά μετατράπηκε σε θρήνο

Η αγάπη τους για την ομάδα, η λαχτάρα τους για ένα ταξίδι μεταξύ φίλων που έμελλε να είναι το τελευταίο που έζησαν.

Οι επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ ξεκίνησαν για τη Λιόν Γαλλίας, άφησαν την τελευταία τους πνοή στον «δρόμου του θανάτου» όπως αποκαλείται ο αυτοκινητόδρομος «καρμανιόλα», στον οποίο έχουν σκοτωθεί δεκάδες άνθρωποι.

Οι συγγενείς των αδικοχαμένων παιδιών προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν την τραγωδία που τους βρήκε.

O Χρήστος, ο Γιώργος και ο Θανάσης από τη Θεσσαλονίκη, ο Βάχος από την Κατερίνη, ο Κώστας ο Δημήτρης ο Βασίλης...Η παρέα των νέων από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, είναι τα πρόσωπα της τραγωδίας που εκτυλίχθηκε χθες το μεσημέρι έξω από την Τιμισοάρα.

Από νωρίς το πρωί φίλοι του ΠΑΟΚ και απλός κόσμος φτάνει έξω από τον σύνδεσμοι της ομάδας θέλοντας να αφήσει ένα κασκόλ ή ένα κερί στη μνήμη των επτά. Ο σύνδεσμος φιλάθλων της περιοχής ανήρτησε μια φωτογραφία με ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα στα τρία μέλη του τοπικού συνδέσμου.

Από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας οι τρεις τραυματίες.

Ένας εξ αυτών, αφού κατάφερε και στάθηκε όρθιος προσπάθησε να επικοινωνήσει με την οικογένειά του.

Πρώτο τηλεφώνημα, η μητέρα του:

«Δεν ξέρω πως είμαι ζωντανός. Είμαι καλά, θα επιστρέψω σπίτι...», είπε στους δικούς του.

Σε ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων και συμπαράστασης κηρύχθηκε τριήμερο πένθος έως και την Παρασκευή στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

