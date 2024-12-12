Για το φρικτό περιστατικό του βασανισμού και της σεξουαλικής κακοποίησης του 16χρονου στη δομή της Μαλακάσας μίλησε στον ΣΚΑΪ η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφία Βούλτεψη.

Όπως ανέφερε «ο χώρος φυλάσσεται πράγματι, υπάρχει και ειδικός χώρος για ασυνόδευτους ανηλίκους. Υπάρχει security, προφανώς με κάποια μυστικότητα κάπως το είχαν οργανώσει», ενώ προσέθεσε:

«Το πρόβλημα με τη Μαλακάσα αυτήν τη στιγμή είναι ότι, ενώ συνολικά έχουμε 2.588 ασυνόδευτους ανηλίκους στη χώρα, οι 1.341, δηλαδή πάνω από τους μισούς, είναι Αιγύπτιοι, δηλαδή από χώρα που δεν δικαιούται καν άσυλο. Όπως ξέρετε, όμως, οι συνθήκες λένε πως αν ασυνόδευτος μπει, δεν επιστρέφεται. Άρα λοιπόν, έχουμε πρόβλημα σοβαρό εκεί και αναγκαστήκαμε να φτιάξουμε μέσα σε camp ασφαλείς περιοχές, για να φιλοξενήσουμε τόσα πολλά παιδιά. Αυτά τα παιδιά πηγαίνουν και τα παίρνουν από φτωχά χωριά της Αιγύπτου οι εγκληματίες αυτοί, τα πηγαίνουν στο Τομπρούκ της Λιβύης σε ένα μεγάλο στρατόπεδο όπου τα κακοποιούν και τα χτυπούν, για να τα μάθουν να κακοποιούν και να τους εντάξουν έτσι στο οργανωμένο έγκλημα».

Απαντώντας για το αν θα ληφθούν περισσότερα μέτρα εκεί, η κ. Βούλτεψη σημείωσε ότι εξετάζεται αν επαρκεί η φύλαξη. «Υποτίθεται πως υπάρχει ολόκληρη εταιρεία που έχει φύλαξη μέρα-νύχτα, και στην περιοχή. Ο ίδιος όπως φαίνεται ήταν σε πολύ μεγάλο σοκ κι ήρθε και το κατήγγειλε πολλές ώρες αργότερα, το απόγευμα της επόμενης μέρας» όπως είπε.

«Το καλό είναι ότι ανοίγουν τώρα τα στόματα και από την ίδια την κοινότητα εκεί, βλέποντας το σοκ, εμφανίζονται όλο και περισσότεροι μάρτυρες».

