Ο Παναθηναϊκός προχωρά την περίπτωση του Ετιέν Καμαρά

Ο 22χρονος μέσος της Σαρλερουά, Ετιέν Καμαρά, είναι ο ποδοσφαιριστής την περίπτωση του οποίου προχωρά ο Παναθηναϊκός για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής.

Ο νεαρός χαφ που χαρακτηρίζεται αυτή τη στιγμή εκ των κορυφαίων στο βελγικό πρωτάθλημα, είναι εκείνος που ξεχώρισαν οι «πράσινοι» για να καλύψει την ανάγκη που υπάρχει στη θέση «6». Μπορεί, ωστόσο, ν’ αγωνιστεί και στο «8».

Ο ύψους 1,91 ποδοσφαιριστής, δεσμεύεται ακόμα με συμβόλαιο έως το 2027, χαρακτηρίζεται από την ταχύτητα που μπορεί να δώσει στο παιχνίδι, την αντοχή του, την τεχνική και το πολύ καλό αριστερό πόδι.

«Playmaker με την κατάλληλη οπτική στον αγωνιστικό χώρο» αναφέρουν στα διεθνή Μέσα για τον Καμαρά.

Ο παίκτης έχει περάσει από τις Ουντινέζε και Χάντερσφιλντ σε επίπεδο ανδρών, ενώ, στο αγγλικό κλαμπ βρισκόταν από το τμήμα κ-19 και θήτευσε και στην κ-21.

Ξεκίνησε από τις ακαδημίες της US Torcy της Γαλλίας, ενώ βρέθηκε και στην Ανζέρ.

Φέτος μετρά 21 συμμετοχές στην Jupiler Pro League, με 1 γκολ και 2 ασίστ σε 1.7865 λεπτά παρουσίας στο γήπεδο. Αγωνίστηκε και στα προκριματικά του Conference League τον Ιούλιο του 2025, όταν η νυν ομάδα του αντιμετώπισε την Χάμαρμπι και αποκλείστηκε στη 2η φάση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.