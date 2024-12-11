Το μήνυμα ότι οι τιμές σε βασικά είδη στο σούπερ μάρκετ έχουν σταματήσει να αυξάνονται, την ώρα, που οι μισθοί θα εξακολουθήσουν να ενισχύονται τα επόμενα χρόνια εξέπεμψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ερωτηθείς σχετικώς σε τηλεδιάσκεψη που είχε σήμερα με μαθητές του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου και του 2ου Πρότυπου Γενικού Λυκείου Βόλου, οι οποίοι τις προηγούμενες ημέρες είχαν ξεναγηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου.

Συγκεκριμένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης που δέχθηκε ερωτήσεις για θέματα, που αφορούν στο δημόσιο σχολείο, τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος, τον ελεύθερο χρόνο, αλλά και για κοινωνικά ζητήματα όπως η υποστήριξη των αστέγων και η φροντίδα των αδέσποτων ζώων, για την οικονομία και τα κριτήρια βάσει των οποίων επιλέγονται τα μέλη της κυβέρνησης τόνισε σχετικώς ότι «έχουμε φτάσει πια σε ένα πεδίο όπου βλέπουμε ότι ευτυχώς οι τιμές, ειδικά στο σούπερ μάρκετ, έχουν σταματήσει να αυξάνονται, αλλά οι μισθοί θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Άρα, για τα επόμενα δύο-τρία χρόνια πιστεύω ότι δεν θα έχουμε μεγάλες αυξήσεις τιμών -αυτό είναι κάτι που ήδη το βλέπουμε- αλλά θα έχουμε πιο σημαντικές αυξήσεις μισθών. Άρα του χρόνου θα είναι καλύτερα από φέτος και του παραχρόνου θα είναι καλύτερα από του χρόνου. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος που μπορείς να αντιμετωπίσεις μία τέτοια οικονομική κρίση, δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις».

Για τα δημόσια οικονομικά ο πρωθυπουργός επεσήμανε: «Τα δημόσια οικονομικά δεν διαφέρουν πολύ από τον προϋπολογισμό ενός νοικοκυριού, πρέπει αυτά που εισπράττουμε από τους φόρους να τα ξοδεύουμε. Αν ξοδεύουμε συνεχώς παραπάνω πρέπει να δανειζόμαστε και αν συνέχεια δανειζόμαστε μπορεί κάποια στιγμή να βρεθεί κάποιος να μην θέλει να μας δανείσει. Άρα, δες τα οικονομικά του κράτους περίπου όπως είναι τα οικονομικά ενός νοικοκυριού: πρέπει να είναι τακτοποιημένα, πρέπει να είναι νοικοκυρεμένα».

Σε ερώτηση για κοινωνικά ζητήματα ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «το κράτος έχει ενεργοποιήσει δράσεις για την αντιμετώπιση της αστεγίας αλλά και για την επαγγελματική αποκατάσταση των αστέγων. «Είναι ένα θέμα το οποίο με έχει ευαισθητοποιήσει ιδιαίτερα και έχουμε τέτοια συγκεκριμένα προγράμματα για να βοηθούμε άστεγους συμπολίτες μας», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τόνισε ότι «το ζήτημα είναι να μπορέσουμε να σπάσουμε τον φαύλο κύκλο, κυρίως να τους βρούμε μια δουλειά και να τους πείσουμε ότι δεν είναι καταδικασμένοι να ζουν στον δρόμο, αλλά ότι μπορούν με τη δική μας βοήθεια να ξαναπάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους».

Αναφορικά με τη σχολική ζωή ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της αξιολόγησης σημειώνοντας ότι αυτή δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα. Δήλωσε σχετικώς ότι «ο επαγγελματικός προσανατολισμός στα σχολεία πρέπει να βασίζεται σε δύο πυλώνες, αφενός στον προσδιορισμό των δεξιοτήτων κάθε παιδιού και αφετέρου στη χαρτογράφηση των εξελίξεων στην αγορά εργασίας σε βάθος αρκετών ετών, με δεδομένες τις αλλαγές που συχνά επιφέρει η εξέλιξη της τεχνολογίας, ενώ συμπλήρωσε ότι πλέον η μάθηση συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας». Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι τα σχολεία, ειδικά τα πρότυπα, είναι καλό να προσφέρουν στα παιδιά ευκαιρίες και ερεθίσματα για δημιουργικές δράσεις εκτός του ωρολόγιου προγράμματος. Υπογράμμισε παράλληλα τη σημασία του ελεύθερου χρόνου για όλους και κάλεσε τα παιδιά να αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο τους χωρίς να προσκολλώνται στην οθόνη μίας συσκευής ή σε μία εφαρμογή.

«Αν μπορώ να δώσω μία συμβουλή σε εσάς είναι τον ελεύθερο χρόνο σας να τον αξιοποιείτε παραγωγικά, χωρίς να είστε κατ' ανάγκη "κολλημένοι" στην οθόνη ενός κινητού ή ενός υπολογιστή. Ξέρετε ότι έχουμε κάνει μία μεγάλη προσπάθεια να βγάλουμε τα κινητά από τα σχολεία και νομίζω ότι είναι σε σωστή κατεύθυνση, διότι συγκεντρώνονται καλύτερα οι μαθητές όταν δεν έχουν τον πειρασμό του κινητού. Αλλά αξιοποιείστε κι εσείς τον ελεύθερο χρόνο σας, κυρίως για αθλητισμό, να βγείτε έξω με τους φίλους σας, με παρέες, με συζητήσεις, δεν είναι η καλύτερη χρήση του δικού σας ελεύθερου χρόνου το να είστε μονίμως "κολλημένοι" σε μία εφαρμογή ενός κινητού», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Τέλος και σε ερώτηση για τα κριτήρια με τα οποία επιλέγει υπουργούς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε στους μαθητές ότι η καταλληλότητα για μία θέση είναι το κύριο κριτήριο για την επιλογή ενώ η αποτελεσματικότητα είναι το ζητούμενο όταν γίνεται η αξιολόγηση των κυβερνητικών στελεχών. «Το βασικό κριτήριο είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να μπορεί να κάνει τη συγκεκριμένη δουλειά», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και προσέθεσε: «Είμαι αρκετά αυστηρός και στο να αξιολογώ τους υπουργούς μου. Νομίζω το πιο σημαντικό κριτήριο είναι η αποτελεσματικότητα».

