Fed: Διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο 3,50%-3,75%

Αμετάβλητα στο εύρος του 3,50%-3,75% διατήρησε τα επιτόκια η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), μετά τις τρεις διαδοχικές μειώσεις πέρυσι, και η τράπεζα δεν θεωρεί πλέον ότι οι κίνδυνοι για την απασχόληση αυξάνονται. Από τα δώδεκα μέλη της επιτροπής, δύο μειοψήφησαν και τάχθηκαν υπέρ της μείωσης επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Πρόκειται για τους Στίβεν Μάιραν και Κρίστοφερ Γουόλερ: ο πρώτος ήταν οικονομικός σύμβουλος στον Λευκό Οίκο προτού αναλάβει καθήκοντα στην αμερικανική κεντρική τράπεζα, ενώ ο δεύτερος είναι μεταξύ των επικρατέστερων για να διαδεχθεί τον επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ όταν λήξει η θητεία του τον Μάιο.

Στο μεταξύ, η Fed σημείωσε επίσης ότι ο πληθωρισμός παραμένει σε σχετικά αυξημένα επίπεδα. Το ποσοστό ανεργίας εμφανίζει ορισμένα σημάδια σταθεροποίησης, ενώ οι αυξήσεις στην απασχόληση παραμένουν περιορισμένες, προσθέτει η Fed.

Η Fed αναγνωρίζει ότι η αβεβαιότητα γύρω από τις προοπτικές της οικονομίας παραμένει αυξημένη, παρά το γεγονός ότι προχώρησε σε αναβάθμιση της εκτίμησής της για την οικονομική δραστηριότητα, σημειώνοντας ότι η οικονομία συνεχίζει να επεκτείνεται με «σταθερό» ρυθμό.

Ακόμη, η Fed υπογράμμισε ότι παραμένει προσηλωμένη στους κινδύνους και από τις δύο πλευρές της διπλής της εντολής, που αφορούν τη σταθερότητα των τιμών και τη μέγιστη απασχόληση. Παράλληλα, επαναβεβαίωσε τη δήλωσή της για τους μακροπρόθεσμους στόχους και τη στρατηγική νομισματικής πολιτικής.

Η απόφαση της Fed για τα επιτόκια έρχεται σε μια κομβική στιγμή στη 112ετή ιστορία της κεντρικής τράπεζας, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο εξετάζει υπόθεση με σημαντικές επιπτώσεις για την ανεξαρτησία της. Ο ίδιος ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, αντέδρασε νωρίτερα μέσα στον μήνα στις απειλές της κυβέρνησης Τραμπ κατά της ανεξαρτησίας της Fed, με βαριές δηλώσεις.

Πάουελ: Στο 3% ο δομικός πληθωρισμός τον Δεκέμβριο

Σε δηλώσεις του λίγο μετά την ανακοίνωση της Fed, ο Τζερόμ Πάουελ ανέφερε ότι ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο ήταν πιθανότατα ακόμη αρκετά πάνω από τον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας.

Ακόμη, ο Πάουελ ανέφερε ότι ο δομικός πληθωρισμός (που δεν περιλαμβάνει τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των τροφίμων) εκτιμάται πως διαμορφώθηκε στο 3% τον τελευταίο μήνα του 2025, επισημαίνοντας ότι «αυτές οι αυξημένες ενδείξεις αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό τον πληθωρισμό στον τομέα των αγαθών, ο οποίος έχει ενισχυθεί από τις επιπτώσεις των δασμών. Αντίθετα, στον τομέα των υπηρεσιών φαίνεται να συνεχίζεται η αποπληθωριστική τάση».

Ο Πάουελ επισήμανε στο μεταξύ την αδυναμία της αγοράς ακινήτων στη συνέντευξη Τύπου. «Οι διαθέσιμοι δείκτες υποδηλώνουν ότι η οικονομική δραστηριότητα αναπτύσσεται με σταθερούς ρυθμούς. Οι καταναλωτικές δαπάνες παραμένουν ανθεκτικές και οι επιχειρηματικές επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία συνεχίζουν να αυξάνονται», δήλωσε ο Πάουελ. «Αντίθετα, η δραστηριότητα στον τομέα της στέγασης παραμένει αδύναμη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.