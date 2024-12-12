Πυρά κατά του Δήμου Αθηναίων εξαπέλυσε ο Κώστας Μπακογιάννης με αφορμή την επαναλειτουργία του κλαμπ που βρίσκεται στη λεωφόρο Βουλιαγμένης το οποίο σέρβιρε αλκοόλ σε ανήλικους.

Ο κ. Μπακογιάννης με ανάρτησή του στα social media κατηγορεί τον Δήμο Αθηναίων για επιπολαιότητα, τονίζοντας ότι η απόφαση της σφράγισης προ ημερών του κλαμπ στη Βουλιαγμένης είναι αναιτιολόγητη και ασαφής, όσον αφορά στο δημόσιο συμφέρον.

Στην ανάρτησή του ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Αυτά συμβαίνουν όταν η στείρα επικοινωνία και η επιπολαιότητα καπελώνουν την ουσία και τη σοβαρότητα. Το club που έθεσε σε κίνδυνο τα παιδιά, επειδή προσέφερε αλκοόλ, ξανά ανοίγει. Όχι επειδή η δικαιοσύνη είναι κακή και ανάλγητη, αλλά επειδή -όπως αναφέρει- η απόφαση σφράγισης είναι αναιτιολόγητη και ασαφής, όσον αφορά στο δημόσιο συμφέρον. Δυστυχώς, ο Δήμος Αθηναίων εκτέθηκε και απεδείχθη κατώτερος των περιστάσεων, σε ένα θέμα τόσο λεπτό και ευαίσθητο, όσο η προστασία των παιδιών μας».

Άμεση ήταν η αντίδραση του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, ο οποίος επιτέθηκε στον Κώστα Μπακογιάννη κατηγορώντας τον ότι λειτουργεί ως «αυτόκλητος υπερασπιστής του επιχειρηματία που σέρβιρε αλκοόλ σε ανήλικους».

«Μέσα στην εμπαθή προσπάθειά του να δημιουργήσει πρόβλημα στον Δήμο, «λησμόνησε» ότι ο ίδιος έχει ψηφίσει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το κλείσιμο του καταστήματος, την οποία τώρα δήθεν «καταγγέλλει» αναφέρει σε ανάρτηση στα social media.

«Ο κ. Μπακογιάννης είναι με τα συμφέροντα του μπαρ ή με τα συμφέροντα της κοινωνίας μας; Ας μας ενημερώσει» καταλήγει ο κ. Δούκας.

