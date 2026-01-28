FIBA Basket League: Θρίαμβος της ΑΕΚ επί της Άλμπα Βερολίνου με 88-80

Την καλύτερή της φετινή εμφάνιση, στο σημαντικότερο παιχνίδι της σεζόν - μέχρι το επόμενο - πραγματοποίησε η ΑΕΚ στη γεμάτη Sunel Arena επί της Άλμπα Βερολίνου και νίκησε 88-80 με τρομερή εμφάνιση στο τέταρτο δεκάλεπτο.

Η «Βασίλισσα» όχι μόνο έδειξε χαρακτήρα σε ένα παιχνίδι που διαρκώς κυνηγούσε το σκορ, όχι μόνο πήρε τη νίκη και τη διαφορά και αποκτά προβάδισμα πρόκρισης στην προσπάθειά της να πάει για δεύτερη σερί χρονιά στο Final-4 της FIBA Champions League, αλλά το κατάφερε αυτό σε ένα ματς που έπρεπε να συμβεί! Και αυτό, διότι το κάλεσμα του Σάκοτα και η συστράτευση του ποδοσφαιρικού τμήματος δεν ήταν τυχαία γεγονόταν, αλλά έγιναν στο πλαίσιο μίας τιτάνιας προσπάθειες της ΚΑΕ να εξασφαλίσει ένα εγγυημένο εισιτήριο για τη συμμετοχή της στο NBA Europe, κάτι που αυτή τη στιγμή φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο. Αυτή η νίκη δίνει το δικαίωμα στη διοίκηση να ελπίζει ότι ο κόσμος θα γεμίσει ξανά το γήπεδο σύντομα και θα αναγκάσει το NBA να αλλάξει γνώμη για το brand.

Είναι χαρακτηριστικό είναι πως η τέταρτη περίοδος ολοκληρώθηκε με επιμέρους σκορ 24-10 και τους «κιτρινόμαυρους» να δέχονται μόλις 6 πόντους και δύο καλάθια εντός πεδιάς στο τελευταίο 8λεπτο! Με τη νίκη αυτή, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα έκανε το 2-0 στον όμιλο και έθεσε γερές βάσεις για την πρώτη θέση και το πλεονέκτημα έδρας.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Φρανκ Μπάρτλεϊ με 26 πόντους, 4 ασίστ και ισάριθμα ριμπάουντ, με τους Γκρέι (16π., 5ασ., 4ρ.) και Χαραλαμπόπουλο (13π., 4ρ.) να προσφέρουν πολύτιμες λύσεις και βοήθειες στο φινάλε. Θετικότατο ντεμπούτο για τον Γκρεγκ Μπράουν που βοήθησε σε άμυνα και επίθεση, έχοντας 9 πόντους και 5 ριμπάουντ σε 20 λεπτά συμμετοχής.

Το ματς:

Η ΑΕΚ, που ξεκίνησε το παιχνίδι έχοντας στην αρχική της πεντάδα του Φλιώνη, Μπάρτλεϊ, Αρμς, Γκρέι και Σκορδίλη, μπήκε κάπως νωθρά στον αγωνιστικό χώρο, επιτρέποντας στην Άλμπα Βερολίνου να κάνει το παιχνίδι της. Με δύο όμορφα καλάθια του Γκρέι, η Ένωση προηγήθηκε με 4-2 στο πρώτο λεπτό και λίγο αργότερα με 6-5 χάρη στο τρομερό κάρφωμα του Αρμς στον αιφνιδιασμό. Ωστόσο, κάποια μαζεμένα λάθη από πλευράς «κιτρινόμαυρων» και μερικά επιθετικά ριμπάουντ των Γερμανών, έγειραν την πλάστιγγα υπέρ των φιλοξενούμενων που χάρη στα καλάθια των Χέρμανσον, Γουντ και Κάγιλ, προηγήθηκαν με 22-13 στο 7ο λεπτό.

Στο τελευταίο διάστημα της πρώτης περιόδου, οι «κιτρινόμαυροι» βελτίωσαν την άμυνά τους, θωρακίζοντας τη ρακέτα με τον Φίζερ, και με τις βολές του Αμερικανού σέντερ, εκείνες του Μπάρτλεϊ και ένα τρίποντο «ανάσα» του Χαραλαμπόπουλου, μείωσαν στο 22-26 του δεκαλέπτου.

Παρά τα καλάθια των Κουζμίνσκας και Λεκαβίτσιους, η ΑΕΚ έβλεπε την Άλμπα να κυριαρχεί στα επιθετικά ριμπάουντ και να της κάνει «ζημιά» στις δεύτερες ευκαιρίες. Αν συνυπολογίσουμε και τα τρίποντα των Κάγιλ και Γουντ, το +9 των Γερμανών για το 38-29 στο 15ο λεπτό ήταν απόλυτα δίκαιο με βάση την εικόνα του ματς.

Η είσοδος του Γκρεγκ Μπράουν στο παρκέ για το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του μετά από σχεδόν 2,5 μήνες από την απόκτησή του, έδωσε σκληράδα και ταχύτητα στους γηπεδούχους. Με εκείνον και τον Γκρέι να «ροκανίζουν» τη διαφορά και τον Μπάρτλεϊ να έρχεται να προσθέτει μια τριοποντάρα και δύο βολές, η Ένωση μείωσε στο 40-42 στο 18ο λεπτό. Και πάλι όμως οι «άλμπατρος» έβρισκαν τρόπο να διατηρήσουν το πάνω χέρι στο σκορ, με τους Μάτισεκ και Ντέλοου από τη μία και το ωραίο ντράιβ του Μπράουν από την άλλη, να στέλνουν τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με το σκορ στο 42-46. Μια διαφορά που μπορεί να κριθεί... κολακευτική για την ΑΕΚ, εφόσον έχασε 10 επιθετικά ριμπάουντ (!) και είχε μόλις 9 ασίστ για 6 λάθη.

Με επιθετικό ριμπάουντ που έφερε το τρίποντο του Γουντ ξεκίνησε η τρίτη περίοδος, με την ΑΕΚ να βγάζει εν συνεχεία κάποιες καλές άμυνες και με τους Μπάρτλεϊ και Γκρέι να φέρνει το ματς στα ίσα για το 51-51 στο 24ο λεπτό! Και ενώ το μομέντουμ ήταν με τους γηπεδούχους, που είχαν βάλει στην εξίσωση του ματς και τον κόσμο τους, η Άλμπα με «κρύο αίμα» απάντησε άμεσα με τα διαδοχικά τρίποντα των Ντέλοου και Γουντ, αλλά και το κάρφωμα του τελευταίου στο τρανζίσιον για το 59-51 ένα λεπτό αργότερα.

Μάλιστα, το σύνολο του Πέδρο Κάγιες με μπροστάρη τον Κάγιλ που πέτυχε έξι πόντους, εκτόξευσε για πρώτη φορά τη διαφορά απόψε σε διψήφια τιμή για το 65-54 στο 28'. Οι «κιτρινόμαυροι» παρά το σοκ έβγαλαν αντίδραση και με τον ασταμάτητο Μπάρτλεϊ και το μεγάλο buzzer beater τρίποντο του Λεκαβίτσιους στο φινάλε, διαμόρφωσαν το 64-70 του δεκαλέπτου.

Κάπως έτσι, η τέταρτη και τελευταία περίοδος εξελίχθηκε σε θρίλερ, με την ΑΕΚ να σφίγγει την άμυνά της και να βρίσκει μεγάλα και δύσκολα σουτ στην απέναντι πλευρά με τους Μπάρτλεϊ, Λεκαβίτσιους και Γκρέι. Κρατώντας την Άλμπα χωρίς πόντο για 4 λεπτά, οι «κιτρινόμαυροι» με τρομερό κάρφωμα του Μπράουν και ένα εκπληκτικό φόλοου του Αμερικανού φόρουορντ, προσπέρασαν για πρώτη φορά μετά το αρχικό 6-5 για το 75-74 στο 37'! Χαρακτηριστικό της «ατσάλινης» άμυνας της ΑΕΚ ήταν πως οι φιλοξενούμενοι βρήκαν σκορ μόνο μέσω των βολών του Αγκμπακόκο σε 7 αγωνιστικά λεπτά (!), με τον Χαραλαμπόπουλου λίγο μετά να γράφει το 79-76 με τρίποντο από τη γωνία! Ο Έλληνας διεθνής με δύο κερδισμένα φάουλ στη διεκδίκηση του ριμπάουντ, πρόσθεσε άλλους 4 πολύτιμους πόντους από την γραμμή των βολών, με τον Μπάρτλεϊ να «καθαρίζει» την υπόθεση νίκης για το 85-78 στα 20 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε. Ο Κάγιλ μείωσε με δίποντο, προτού ο Χαραλαμπόπουλος με νέο μεγάλο τρίποντο στο φινάλε του ματς, γράψει το τελικό 88-80!



Τα δεκάλεπτα: 22-26, 42-46, 64-70, 88-80.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.