Σύμβουλος Χαμενεΐ: Θα χτυπήσουμε στην καρδιά του Τελ Αβίβ αν μας επιτεθούν οι ΗΠΑ

 «Οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια από την Αμερική, από οποιαδήποτε πηγή και σε οποιοδήποτε επίπεδο, θα θεωρηθεί η αρχή ενός πολέμου», αναφέρει σε ανάρτησή του

Ιράν

Στενός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ανάρτησε στα εβραϊκά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Τεχεράνη θα επιτεθεί στο Τελ Αβίβ σε περίπτωση οποιουδήποτε πλήγματος από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ένα περιορισμένο πλήγμα είναι ψευδαίσθηση», έγραψε ο Αλί Σαμχανί στην πλατφόρμα X. «Οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια από την Αμερική, από οποιαδήποτε πηγή και σε οποιοδήποτε επίπεδο, θα θεωρηθεί η αρχή ενός πολέμου και η απάντηση θα είναι άμεση, συνολική και άνευ προηγουμένου, και θα στραφεί κατά του επιτιθέμενου, στην καρδιά του Τελ Αβίβ και όλων των υποστηρικτών του».

Η ανάρτηση του Σαμχανί έρχεται εν μέσω συνεχιζόμενων εικασιών για το αν ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, θα επιτεθεί στο Ιράν ως απάντηση στην αιματηρή καταστολή των αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων, κατά την οποία σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι.

Τον Δεκέμβριο, ο Σαμχανί έγραψε στην πλατφόρμα X: «Κάθε επιθετική ενέργεια θα αντιμετωπιστεί με άμεση σκληρή απάντηση, πέρα από τη φαντασία εκείνων που τη σχεδιάζουν».

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι θα πλήξει το Ισραήλ σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης.
 

