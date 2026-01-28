Σύμβουλος Χαμενεΐ: Θα χτυπήσουμε στην καρδιά του Τελ Αβίβ αν μας επιτεθούν οι ΗΠΑ

Στενός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ανάρτησε στα εβραϊκά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Τεχεράνη θα επιτεθεί στο Τελ Αβίβ σε περίπτωση οποιουδήποτε πλήγματος από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ένα περιορισμένο πλήγμα είναι ψευδαίσθηση», έγραψε ο Αλί Σαμχανί στην πλατφόρμα X. «Οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια από την Αμερική, από οποιαδήποτε πηγή και σε οποιοδήποτε επίπεδο, θα θεωρηθεί η αρχή ενός πολέμου και η απάντηση θα είναι άμεση, συνολική και άνευ προηγουμένου, και θα στραφεί κατά του επιτιθέμενου, στην καρδιά του Τελ Αβίβ και όλων των υποστηρικτών του».

המכה המוגבלת היא אשליה. כל פעולה צבאית מצד אמריקה, מכל מקור ובכל רמה, תיחשב לתחילתה של מלחמה, והתגובה תהיה מיידית, מקיפה וחסרת תקדים, ותכוון אל התוקפן, אל לב תל אביב וכל התומכים בו. — علی شمخانی (@alishamkhani_ir) January 28, 2026

Η ανάρτηση του Σαμχανί έρχεται εν μέσω συνεχιζόμενων εικασιών για το αν ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, θα επιτεθεί στο Ιράν ως απάντηση στην αιματηρή καταστολή των αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων, κατά την οποία σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι.

Τον Δεκέμβριο, ο Σαμχανί έγραψε στην πλατφόρμα X: «Κάθε επιθετική ενέργεια θα αντιμετωπιστεί με άμεση σκληρή απάντηση, πέρα από τη φαντασία εκείνων που τη σχεδιάζουν».

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι θα πλήξει το Ισραήλ σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης.



Πηγή: skai.gr

