Η Neuralink του Ίλον Μασκ ανακοίνωσε ότι έχει πλέον 21 συμμετέχοντες εγγεγραμμένους σε κλινικές δοκιμές παγκοσμίως, καθώς συμπληρώνονται δύο χρόνια από τότε που ξεκίνησε επίσημα τις δοκιμές σε ανθρώπους.

Ο αριθμός αυτός αποτελεί αύξηση σε σχέση με τους 12 ανθρώπους που, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας τον Σεπτέμβριο, είχαν λάβει τα εμφυτεύσιμα τσιπ και τα χρησιμοποιούσαν για να ελέγχουν ψηφιακά και φυσικά εργαλεία μέσω της σκέψης τους.

Το εμφύτευμα έχει σχεδιαστεί για να βοηθά άτομα με παθήσεις όπως τραυματισμούς του νωτιαίου μυελού. Ο πρώτος ασθενής το έχει χρησιμοποιήσει για να παίζει βιντεοπαιχνίδια, να περιηγείται στο διαδίκτυο, να δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να μετακινεί τον κέρσορα σε φορητό υπολογιστή.

«Ένας βασικός στόχος της επέκτασης των κλινικών μας δοκιμών είναι να κατανοήσουμε καλύτερα αυτές τις διαφοροποιήσεις και να βελτιώσουμε τόσο το υλικό μας όσο και τη συνολική διαδικασία για κάθε συμμετέχοντα», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Η Neuralink ξεκίνησε δοκιμές του εγκεφαλικού εμφυτεύματος σε ανθρώπους το 2024, αφού αντιμετώπισε τις ανησυχίες για την ασφάλεια που είχε εκφράσει ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA), ο οποίος είχε αρχικά απορρίψει την αίτησή της το 2022.

Η εταιρεία δήλωσε ότι συνεργάζεται στενά με ρυθμιστικές αρχές και νοσοκομεία για να παρέχει βελτιωμένες συσκευές στους συμμετέχοντες και να διατηρήσει το μέχρι στιγμής ιστορικό της, που περιλαμβάνει μηδενικά σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα που σχετίζονται με τη συσκευή.

Πηγή: skai.gr

