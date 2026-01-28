Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στη Φαλάνη

Τραγικό θάνατο βρήκε μία γυναίκα νωρίς το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή της Φαλάνης στη Λάρισα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του onlarissa.gr, η γυναίκα ηλικίας περίπου 45 ετών, αλλοδαπή, υπό συνθήκες που διερευνά η αστυνομία, παρασύρηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός της, καθώς παρά τις προσπάθειες του γιατρού και των διασωστών του ΕΚΑΒ που κατέφθασαν στο σημείο με μονάδα και την μετέφεραν στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Πηγή: skai.gr

