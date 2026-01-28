Η Νίκι Μινάζ δηλώνει «η νούμερο ένα θαυμάστρια» του Ντόναλντ Τραμπ

Η Νίκι Μινάζ βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας σήμερα, αφού επιβεβαίωσε με σθένος τη στήριξή της στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια επίσημης εμφάνισής της στην Ουάσινγκτον.

Μιλώντας στο "Trump Accounts Summit", μια εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών, η Μινάζ αναφέρθηκε ρητά στις αντιδράσεις που έχει δεχτεί για την πρόσφατη πολιτική της στροφή.

Απευθυνόμενη στο πλήθος, δήλωσε: «Είμαι μάλλον η νούμερο ένα θαυμάστρια του Προέδρου και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Το μίσος ή όσα έχει να πει ο κόσμος δεν με επηρεάζουν καθόλου. Στην πραγματικότητα, με παρακινούν να τον στηρίζω ακόμα περισσότερο».

NOW - Nicki Minaj: "I am probably the President's number one fan, and that's not going to change." pic.twitter.com/mqiAfTyqyk — Disclose.tv (@disclosetv) January 28, 2026

Η Μινάζ εμφανίστηκε μαζί με στελέχη της κυβέρνησης για να προωθήσει το πρόγραμμα "Trump Accounts", μια πιλοτική πρωτοβουλία που προέκυψε από το νομοσχέδιο "One Big Beautiful Bill Act" που ψηφίστηκε το 2025. Το πρόγραμμα παρέχει σε παιδιά που γεννήθηκαν μεταξύ 2025 και 2028 έναν εφάπαξ επενδυτικό λογαριασμό ύψους 1.000 δολαρίων, με σκοπό να αυξάνεται μέχρι την ενηλικίωσή τους.

Η Μινάζ χαρακτήρισε τη συμμετοχή της ως μια κίνηση επίδειξης ("flex") του κινήματος MAGA (Make America Great Again- Κάντε την Αμερική ξανά Σπουδαία) και έναν τρόπο να «ανταποδώσει το καλό», υποστηρίζοντας ότι ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός είναι το κλειδί για να δοθεί στα παιδιά ένα προβάδισμα στη ζωή.

Αυτή η εμφάνιση αποτελεί το αποκορύφωμα μιας δραματικής μεταστροφής για τη ράπερ, η οποία παλαιότερα ασκούσε δριμεία κριτική στις μεταναστευτικές πολιτικές του Trump (το 2018 είχε χαρακτηρίσει τον εαυτό της «παράνομη μετανάστρια» επικρίνοντας τον χωρισμό οικογενειών).

«Βασίλισσα της ραπ», όπως η ίδια έχει ανακηρύξει τον εαυτό της, η Νίκι Μινάζ καταγράφει ρεκόρ πωλήσεων στην καριέρα της. Η ερμηνεύτρια των επιτυχιών "Starships" και"Anaconda" εντάχθηκε χωρίς δεύτερη σκέψη στο κίνημα MAGA του Αμερικανού προέδρου εδώ και κάποιους μήνες.

Τον Νοέμβριο, είχε κάνει μια αιφνιδιαστική εμφάνιση στον ΟΗΕ για να δηλώσει πως «οι χριστιανοί στοχοθετούνται» στη Νιγηρία, μία κατηγορία που είχε διατυπώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, όμως απέρριψαν οι αρχές της χώρας, παρατηρητές και ερευνητές, ενώ τον Δεκέμβριο εξέπληξε πολλούς με την παρουσία της στο AmericaFest της οργάνωσης Turning Point USA, όπου αποκάλεσε τον Τραμπ «γοητευτικό» και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς «δολοφόνο» (χρησιμοποιώντας τον όρο ως κοπλιμέντο για την πολιτική του οξύτητα).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.