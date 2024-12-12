Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2025 είναι πιθανό να ξεκινήσει η λειτουργία του Kids Wallet, του παιδικού πορτοφολιού που θα περιορίζει την πρόσβαση των ανηλίκων, κάτω των 15 ετών, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό δήλωσε μιλώντας στην ΕΡΤ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, τονίζοντας ότι η εφαρμογή αυτή μπορεί να εγκατασταθεί τόσο στα κινητά των παιδιών, όσο και στα τάμπλετς.

«Νομίζω πως όλοι όσοι έχουμε παιδιά ή έχουμε παιδιά στον κύκλο μας, βλέπουμε πως ο εθισμός τους στις οθόνες πλέον γίνεται ακραίος. Τα παιδιά έχουν ξεχάσει να ζουν κανονικά, έχουν ξεχάσει το παιχνίδι, έχουν ξεχάσει πως έχουν φίλους, ξεχνάνε να μιλάνε και μιλάνε μέσω οθονών και μηνυμάτων. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει πολύ πιο έντονα και να πάρουμε μέτρα. Όντως πολλές χώρες έχουν αρχίσει να νομοθετούν. Η Αυστραλία είπε “κάτω από 16 στοπ”. Η Γαλλία είπε πως κάτω από 15 σε κάποια media με γονικό έλεγχο και αποδοχή από τους γονείς. Όλο αυτό όμως πρέπει και ως Ευρώπη να το δούμε λίγο πιο δυνατά. Να το δούμε λίγο πιο έντονα» τόνισε ο υπουργός.

«Στο Συμβούλιο Υπουργών Τηλεπικοινωνιών την Παρασκευή το έθεσα ως ζήτημα και υπήρχε τεράστιο ενδιαφέρον από πολλές χώρες. Υπάρχουν δύο πράγματα που μπορούν να γίνουν: Το ένα είναι τι κάνουμε στο κινητό του παιδιού μας ως γονείς. Δεν είναι τόσο εύκολο παρόλα αυτά και δεν είναι και όλοι οι γονείς τόσο καλοί στο να μπορέσουν να ρυθμίσουν τέτοια συστήματα. Ο διπλός στόχος στην ουσία είναι το τι κάνουμε εμείς εδώ ως χώρα και μπορούμε να το κάνουμε άμεσα. Και το άλλο είναι τι κάνει πλέον η Ευρώπη απέναντι στους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών.

«Η Γαλλία είπε ότι απαγορεύει κάτω από τα 15. Με ποιο τρόπο απαγορεύεις στην ουσία; Με ποιον τρόπο ελέγχεις την ηλικία του παιδιού; Ο έλεγχος ηλικίας είναι το δύσκολο και εδώ πέρα εμείς ερχόμαστε με μια πρόταση. Θα είναι και κομμάτι του εθνικού σχεδιασμού που λέει το εξής: Όπως ακριβώς σήμερα έχουμε το wallet μας και έχουμε τις ταυτότητες μας θα γίνει κάλλιστα με ένα παιδικό πορτοφόλι (Kids Wallet), δηλαδή η ηλικία να ελέγχεται και να ταυτοποιείται στο παιδικό μας πορτοφόλι. Το βάζει ο γονέας μαζί με πολλές ρυθμίσεις γονικού ελέγχου του» εξήγησε ο κ. Παπαστεργίου.

«Άρα μπορούμε πολύ εύκολα να ελέγξουμε με πολύ απλή διαδικασία, να μην χρειάζεται να κάνουμε ρυθμίσεις, το τι βλέπει και τι δεν βλέπει. Και αν αύριο μεθαύριο συνεννοηθούμε, που πρέπει να το κάνουμε με τους παρόχους κεντρικά, αν αυτό το πορτοφόλι δεν υπάρχει σε κάποιο κινητό να μην ανοίγει. Δηλαδή ο γονικός έλεγχος και ο ηλικιακός έλεγχος να γίνεται πλέον από το πορτοφόλι» δήλωσε.

«Δεν είναι ωραίο πράγμα να λες τα κόβω όλα. Αλλά αν σήμερα η πραγματικότητα είναι αυτή που την ξέρουμε, ότι οι πάροχοι βολεύονται με το να δίνουν ανεξέλεγκτα περιεχόμενο, ναι, η απάντηση είναι να το κόψουμε. Είναι πολύ στοχευμένη αυτή η πρόταση, η οποία και ευρωπαϊκά πλέον αρχίζει να αποκτά ενδιαφέρον. Όλες οι χώρες ενδιαφέρονται για το πώς θα μπορέσουμε να τσεκάρουμε την ηλικία των παιδιών» τόνισε ο κ. Παπαστεργίου και σημείωσε ότι οι πάροχοι οφείλουν να συνεργαστούν. «Οφείλουν να έρθουν στο τραπέζι γιατί ήδη υπάρχει μία ευρωπαϊκή νομοθεσία που λέει στο άρθρο 28 ότι οφείλουν να λάβουν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα όταν γνωρίζουν πως από την άλλη πλευρά υπάρχουν ανήλικοι. Από την ώρα λοιπόν που με κάποιο τρόπο η ηλικία ταυτοποιείται, θα πρέπει να κάνουν αυτό το οποίο είναι υποχρεωμένοι να κάνουν».

Ο υπουγός τόνισε ότι τεχνικά δεν είναι δύσκολο να γίνει, καθώς η υλοποίηση λίγο πολύ έχει γίνει ήδη με το μεγάλο πορτοφόλι. «Ο γονέας θα μπορεί να δηλώνει το κινητό του παιδιού του, όπως ακριβώς κάνουμε σήμερα με τα εισιτήρια στα γήπεδα. Μπορούμε μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2025 να το υλοποιήσουμε. Πρέπει όμως να βοηθήσουμε τους γονείς πρώτα, οι οποίοι είναι πελαγωμένοι μέσα σε όλη αυτή την ιστορία και δεν ξέρουν πως μπορούν να βοηθήσουν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.