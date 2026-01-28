Τα λάθη, τις παραλείψεις και τα ερωτήματα που προκύπτουν στις έρευνες για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» παρουσιάζει και αναδεικνύει το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ και του Γιάννη Σουλιώτη.

Στο γράφημα του ΣΚΑΪ διακρίνονται οι εξωτερικές δεξαμενές προπανίου και οι υπόγειες σωληνώσεις που μεταφέρουν το προπάνιο στο εσωτερικό του εργοστασίου και συγκεκριμένα στη μονάδα παραγωγής. Στην περιοχή του υπογείου σημειώνεται διαρροή, με διάτρηση στον σωλήνα που ποτίζει το χώμα, με το προπάνιο σταδιακά να αναδύεται στον αποθηκευτικό χώρο μέσα από τις οπές του δαπέδου. Ένας ηλεκτρικός μηχανισμός σε αντλία νερού προκάλεσε τον σπινθήρα με μοιραία συνέπεια την έκρηξη και τον θάνατο των πέντε εργατριών από το πολύ ισχυρό ωστικό κύμα. Οι γυναίκες βρίσκονταν στον πάνω όροφο.

Η πυροσβεστική εντόπισε τη διαρροή σε βάθος περίπου 60 εκατοστών, με τον ΣΚΑΪ να φέρνει στο φως της δημοσιότητας φωτογραφίες του επίμαχου σημείου. Μάλιστα, σε ένα σημείο διακρίνεται ότι το χώμα έχει κίτρινο χρώμα, καθώς το προπάνιο έχει θειάφι που επιβεβαιώνει ουσιαστικά τη διαρροή, καθώς στο προπάνιο προστίθεται μια χημική ένωση που βασίζεται στο θείο για να μυρίζει. Μάλιστα, έγινε πείραμα με άζωτο, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες για να είναι σίγουροι για το συμπέρασμα της διαρροής, ενώ διέκοψαν το σκάψιμο καθώς υπήρχε κίνδυνος νέας έκρηξης και θα συνεχίσουν την Πέμπτη.

Αυθαίρετο το υπόγειο

Παράλληλα, τα έως στιγμής ευρήματα (φυσικά απομένει το τελικό πόρισμα) καταδεικνύουν τα εξής: στο επικαιροποιημένο σχέδιο πυρασφάλειας που είχε υποχρέωση να καταθέσει και κατέθεσε η εταιρεία τον Νοέμβριο του 2025 γίνεται αναφορά σε 4 υπόγειες δεξαμενές προπανίου, και όχι σε 2 υπέργειες οι οποίες είναι 20ετίας ή 25ετίας, δεν είναι αδειοδοτημένες οι 2 δεξαμενές. Επίσης η έκρηξη έγινε στο υπόγειο, το οποίο όμως δεν είναι αποτυπωμένο στα σχέδια του εργοστασίου, επομένως δεν υπάρχει στα σχέδια της πυρασφάλειας, και ως εκ τούτου δεν υπήρχε ανιχνευτής εντοπισμός διαρροής προπανίου.



Μάλιστα, επτά εργαζόμενοι που δούλευαν τη στιγμή της μοιραίας έκρηξης και καταγγέλλουν ότι υπήρχε οσμή προφανώς, ωστόσο προφανώς οι υπεύθυνοι μάλλον θεωρούσαν ότι η διαρροή ήταν εξωτερικά του εργοστασίου και όχι στους εσωτερικούς χώρους.



Η Πυροσβεστική, με βίντεο, επιχείρησε να εξηγήσει πώς έγινε η έκρηξη:



Από πλευράς της, μετά την κατάθεση του σχεδίου πυρασφάλειας και κάποιων υπεύθυνων δηλώσεων των αρμοδίων της εταιρείας ότι όλα είναι καλώς καμωμένα, η πυροσβεστική υπογράφει για να λειτουργήσει το εργοστάσιο. Ουσιαστικά, η πυροσβεστική επιδεικνύει καλή πίστη, έχοντας υποχρέωση ελέγχου σε βάθος τριετίας.

Ελεύθεροι ο ιδιοκτήτης και τα δύο στελέχη

Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά από τέσσερις ώρες ενώπιον του εισαγγελέα, οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη στο εργοστάσιο.

Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ο τεχνικός ασφαλείας και ο τεχνικός βάρδιας, , οι οποίοι συνελήφθησαν χθες από τη διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη φονική έκρηξη και πυρκαγιά, με πέντε νεκρές εργαζόμενες γυναίκες, στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα, αποχώρησαν από τα δικαστήρια Τρικάλων καθώς η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο, και στη δικογραφία δεν έχουν ενσωματωθεί όλες οι απαραίτητες πραγματογνωμοσύνες από τις εμπλεκόμενες πλευρές.

