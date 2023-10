Μητσοτάκης από Κοζάνη: Μήνυμα στήριξης στον Γιώργο Κασαπίδη - Να δώσουμε αυτό τον αγώνα μαζί συντονισμένα Πολιτική 12:44, 04.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

9

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Να αφήσουμε στην άκρη τις όποιες διαφορές και διαφωνίες που αναπόφευκτα προκύπτουν πάντα, τόνισε ο πρωθυπουργός