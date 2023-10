ΝΔ: «49 χρόνια μετά, συνεχίζουμε με αρχηγό τον Κ. Μητσοτάκη να πηγαίνουμε τη χώρα μπροστά» το μήνυμα για την επέτειο ίδρυσης Πολιτική 11:03, 04.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

8

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η ΝΔ τονίζει ότι το κόμμα «προχωρεί διαρκώς με μεγάλα, τολμηρά αλλά και ασφαλή βήματα στις νέες διαρκώς εξελισσόμενες συνθήκες»