Με ποντιακή λίρα υποδέχτηκαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Κοζάνη - Βίντεο Πολιτική 11:36, 04.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

14

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Αρκετός κόσμος βρέθηκε εκεί και υποδέχτηκε τον πρωθυπουργό με ποντιακή λύρα