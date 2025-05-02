Το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας, Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κερατέας επισκέφθηκε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε από τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τη φυσίατρο Κυριακή Στάθη στους υπερσύγχρονους χώρους του Κέντρου Υγείας, που περιλαμβάνουν ιατρεία, φυσικοθεραπευτήρια, Κέντρο Ρομποτικής Αποκατάστασης και θεραπευτική πισίνα, ενώ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εργαζόμενους και ασθενείς και να ενημερωθεί για τις υπηρεσίες και τη λειτουργία του Κέντρου.

«Πρέπει να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος που επισκέπτομαι σήμερα το Κέντρο Αποκατάστασης και Υγείας στην Κερατέα. Είναι πράγματι, όπως είπαν και ο Υπουργός και η γιατρός μας, μία πρότυπη δομή αποκατάστασης. Και θα σας έλεγα ότι είμαι και ελαφρώς συγκινημένος, επειδή κάθε φορά που επισκέπτομαι δομές αποκατάστασης θυμάμαι τη μητέρα μου, τη Μαρίκα Μητσοτάκη, η οποία είχε δώσει έναν μεγάλο αγώνα πριν από αρκετές δεκαετίες για να μπορέσει το δημόσιο σύστημα υγείας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες αποκατάστασης σε ασθενείς που τόσο πολύ τις χρειάζονται.

Και εδώ, πράγματι, είναι μία δομή η οποία δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις καλύτερες δομές του ιδιωτικού τομέα. Ο σκοπός μας είναι να επεκτείνουμε το ωράριο έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε τον εξοπλισμό ο οποίος υπάρχει και να εξυπηρετήσουμε περισσότερους ασθενείς. Και να χρησιμοποιήσουμε αυτό ως ένα μοντέλο για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και αλλού όπου έχουμε υποδομές, όπως στο Αμύνταιο, όπου υπάρχει ήδη ένα πολύ σημαντικό κτιριακό απόθεμα, αντίστοιχες δομές αποκατάστασης που δίνουν ουσιαστικά ελπίδα και προοπτική σε συμπολίτες μας, οι οποίοι πρέπει και μπορούν να ενταχθούν και πάλι ομαλά στην κοινωνική και στην οικονομική μας ζωή.

Συγχαρητήρια και στους δωρητές μας, γιατί θέλω να τονίσω ότι αυτή η δομή είχε και πολύ σημαντική ιδιωτική συμμετοχή, μέσω ιδιωτικών χορηγιών, αλλά κυρίως σε όσες και σε όσους εργάζονται και παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ανθρώπους που πραγματικά τις έχουν ανάγκη», επισήμανε ο Πρωθυπουργός.

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε:

«Ευχαριστούμε τον κ. Πρωθυπουργό, που επισκέφθηκε σήμερα μια από τις πιο πρότυπες μονάδες, την πιο πρότυπη μονάδα υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και κέντρο αποκατάστασης που έχει το Δημόσιο. Ένα κόσμημα της ΑΕΜΥ (Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας), το οποίο εξυπηρετεί, κ. Πρόεδρε, χιλιάδες πια περιστατικά τον χρόνο και που τα σχέδια του Υπουργείου Υγείας είναι να επεκταθεί και το ωράριο λειτουργίας του και το προσωπικό του, για να μπορεί να παρέχει αυτής της υψηλού ποιότητας υπηρεσίες υγείας σε πολύ περισσότερο κόσμο».

Η φυσίατρος και υπεύθυνη του Κέντρου Ρομποτικής Αποκατάστασης, Κυριακή Στάθη, ανέφερε: «Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επίσκεψη και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι αρχή για την επέκταση των δραστηριοτήτων, γιατί το Κέντρο Υγείας εδώ, Αποκατάστασης Κερατέας, είναι ένα μοντέλο για την αποκατάσταση στην κοινότητα, ένα πράγμα που λείπει και ελπίζουμε να το στήσουμε ακόμα καλύτερα».

Ο κτιριακός και ιατρικός εξοπλισμός του Κέντρου Υγείας αποτελεί δωρεά, ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, της οικογένειας Κωνσταντίνου Πρίφτη.

