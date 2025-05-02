Τις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Παιανίας, οι οποίες λειτουργούν ξανά μετά από 15 χρόνια, επισκέφθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με τους αθλητές του στίβου και της ξιφασκίας που προπονούνταν στο αθλητικό συγκρότημα, ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις από τον Κωνσταντίνο Χαλιορή, Συντονιστή – Γενικό Διευθυντή του ΟΑΚΑ, και ενημερώθηκε για τα εκτεταμένα έργα ανακαίνισης που έχουν υλοποιηθεί ώστε να παρέχονται αναβαθμισμένες υπηρεσίες σε αθλητές του στίβου και της ξιφασκίας, τόσο των εθνικών ομάδων όσο και τοπικών συλλόγων.

«Αποτελούσε εξ αρχής μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνησή μας η αξιοποίηση εγκαταστάσεων που είχαν κατασκευαστεί και με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι οποίες δυστυχώς στην πορεία του χρόνου είχαν εγκαταλειφθεί και είχαν περιέλθει σε καθεστώς πλήρους απαξίωσης.

Σήμερα βρίσκομαι εδώ, σε αυτό το πολύ όμορφο πολυαθλητικό κέντρο στην Παιανία, με δύο εμβληματικές κλειστές εγκαταστάσεις. Η μία για να φιλοξενήσει τον κλειστό στίβο, αλλά και διάφορα αθλήματα σάλας, και εδώ, αυτό το κλειστό γήπεδο, στο οποίο βλέπετε από πίσω μας νέες και νέους που ασχολούνται με το πολύ όμορφο σπορ της ξιφασκίας να είναι πολύ χαρούμενοι, διότι επιτέλους απέκτησαν το μόνιμο “σπίτι” τους.

Η υποστήριξη του αθλητισμού απαιτεί επένδυση σε αθλητικές υποδομές. Με μεθοδικότητα και με παρεμβάσεις σε όλη τη χώρα, το Υπουργείο κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. Και για εμάς η μεγαλύτερη χαρά και η μεγαλύτερη ικανοποίηση είναι τα χαμόγελα των νέων αθλητριών και των νέων αθλητών που μπορούν πια να αθλούνται σε συνθήκες οι οποίες είναι αντάξιες των προσδοκιών τους», δήλωσε ο Πρωθυπουργός.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης τόνισε: «Παραδίδουμε σήμερα, μετά από 15 ολόκληρα χρόνια, στον ελληνικό αθλητισμό δύο υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις για τον ελληνικό στίβο και την ελληνική ξιφασκία. Δύο αθλητικές εγκαταστάσεις-πραγματικά στολίδια, πλήρως αναβαθμισμένες, εκσυγχρονισμένες, από τις καλύτερες της Ευρώπης. Να είναι καλοτάξιδες και να φέρουν γούρι και μεγάλες επιτυχίες στον ελληνικό αθλητισμό».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lamda Development, Οδυσσέας Αθανασίου, σημείωσε: «Από την αρχή που αναλάβαμε αυτό το έργο είχαμε δύο στόχους: τα οφέλη να απλωθούν στην κοινωνία και να επεκταθούν όσο περισσότερο γίνεται, πέρα από το Ελληνικό και τους όμορους Δήμους. Έχουμε αναβαθμίσει έργα στο ΟΑΚΑ, στους Θρακομακεδόνες, στον Πειραιά με το κολυμβητήριο “Καπαγέρωφ”, και σήμερα μας έκανε την τιμή ο κ. Πρωθυπουργός και έχουμε ιδιαίτερη χαρά».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί τους αγωνιστικούς χώρους και τα προπονητήρια καθώς και τις εγκαταστάσεις που καλύπτουν τις ανάγκες των αθλητών (ιατρείο, εστιατόριο, ξενώνες), ενώ παρακολούθησε και βίντεο που αποτυπώνει την εικόνα των εγκαταστάσεων πριν και μετά την ανακαίνισή τους.

Στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Παιανίας προπονούνται καθημερινά 30-40 αθλητές υψηλών επιδόσεων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Στίβου (ΣΕΓΑΣ) και περίπου 70 αθλητές από τον Γυμναστικό Σύλλογο Παιανίας. Επίσης, καθημερινές προπονήσεις πραγματοποιούν περίπου 40 διεθνείς αθλητές από την Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας και άλλοι 30 από τα τοπικά σωματεία.

Οι λειτουργικές δαπάνες των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων Παιανίας αγγίζουν ετησίως τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το ύψος της επένδυσης, μεγάλο μέρος της οποίας καλύφθηκε από τη Lamda Development, υπερβαίνει τα 8 εκατομμύρια ευρώ.

Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός παρέστη στη δοξολογία και τη λιτάνευση της εικόνας για τον εορτασμό του Πολιούχου της Παιανίας Αγίου Αθανασίου, στον φερώνυμο Ιερό Ναό.

