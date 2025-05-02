Της Έλενας Γαλάρη

Μετά από τρεις αναβολές, άρχισε η δίκη 11 πρώην και νυν βουλευτών του κόμματος Σπαρτιάτες, οι οποίοι κατηγορούνται για εξαπάτηση εκλογέων με ηθικό αυτουργό τον Ηλία Κασιδιάρη και συνεργό έναν δικηγόρο.

Στο δικαστήριο κατέθεσε ο πρόεδρος του κόμματος Βασίλης Στίγκας, ο οποίος σε δημόσιες δηλώσεις του είχε κάνει λόγο για πρακτικές Greek Mafia και επαφές των βουλευτών με τον Ηλία Κασιδιάρη.

Κατά την κατάθεσή του ο μάρτυρας «πήρε πίσω» τα όσα είχε πει σε βάρος των βουλευτών του κόμματος, αποδίδοντας τις δημόσιες δηλώσεις του στη ..λανθασμένη, όπως είπε, πληροφόρηση που είχε από εξωκοινοβουλευτικούς παράγοντες.

«Εκείνη την ημέρα πάνω στην οργή μου είπα τις γνωστές λέξεις περί Greek Mafia. Όταν κατέθεσα στην κ. Αδειλίνη δεν κατονόμασα κανέναν βουλευτή για έκνομες ενέργειες. Θεωρώ ότι κάθε βουλευτής είναι υποχρεωμένος να ασκεί το κοινοβουλευτικό έργο. Μετά μιλήσαμε και λύσαμε τις παρεξηγήσεις. Και μετά πορευτήκαμε αρκετά καλά».

Πρ: Δεν ήθελαν να σας ανατρέψουν να μπει κάποιος άλλος αρχηγός;

Στίγκας: Όχι αυτό ήταν τραβηγμένο, εξωκοινοβουλευτικοί το ήθελαν. Υπήρχε μίσος για εμάς τους Σπαρτιάτες.

Πρ: Σχετικά με τις καταγγελίες ότι υπάρχουν κάποιοι βουλευτές που επισκέπτονται τον κ. Κασιδιάρη στη φυλακή και παίρνουν οδηγίες;

Στίγκας: Είχα δηλώσει στην κ. Αδειλίνη ότι είχα μεγάλη πίεση. Δεχόμουν πολλά τηλεφωνήματα, με πληροφορούσαν ότι έκαναν κάποια πράγματα. Εκ των υστέρων όμως επειδή υπήρχαν κάποιες συζητήσεις δεν είχε γίνει κάτι τέτοιο. Σε περιόδους εντάσεως μπορούν να λεχθούν κάποια πράγματα σε υπερβολικό βαθμό. Αποδείχτηκε ότι δεν είχαν κάτι το επιλήψιμο

Εισ: Ισχύουν οι καταγγελίες σας ότι οι βουλευτές του κόμματος καθοδηγούνται από τον κ. Κασιδιάρη;

Στίγκας: Σε καμία περίπτωση.

Ο μάρτυρας στην αρχή της κατάθεσής του αναφέρθηκε εκτενώς στην ίδρυση του κόμματος και στην επιλογή των ανθρώπων που θα έβαζαν υποψηφιότητα σε όλη την Ελλάδα.

«Κατέβηκα στις επαναληπτικές εκλογές στις 25/6/23 το κόμμα είχε δημιουργηθεί τον Δεκέμβριο 2017. Ήμουν έντονα πολιτικοποιημένο άτομο το έφτιαξα εγώ το κόμμα, έτσι ώστε όταν ωριμάσουν οι συνθήκες, να κατέβω στην πολιτική αρένα. Κατέβηκαν 60 άτομα στις εκλογές… Κάναμε γρήγορο προεκλογικό αγώνα ήρθε η προεκλογική στήριξη από τον κ. Κασιδιάρη. Επειδή δεν είχα μεγάλη πολιτική δύναμη γνώρισα κάποιους έτσι ώστε να συμμετέχουμε στις εκλογές. Δεν γνώριζα αν εκείνοι είχαν άμεση σχέση με Κασιδιάρη».

Πρ: Αυτή η στήριξη ήταν κάτι το ξαφνικό;

Μάρτ: Δεν τον γνωρίζω τον κ. Κασιδιάρη, καλοδεχούμενο ήταν, δεν ήταν κάτι το μεμπτό. Ακόμα και ο φίλος μου ο λεβέντης και μου έλεγε θέλω να σε βοηθήσω και είχα δημόσια στήριξη δεν θα το αρνιόμουν. Οποιοσδήποτε θέλει να βοηθήσει δεν θα τον αποτρέψω. Αυτό δεν σημαίνει ότι το ποσοστό που πήραμε προέρχεται από τον κ. Κασιδιάρη. Δεν σημαίνει ότι είχαμε σχέση, ότι ταυτίζονται οι ιδεολογίες μας. Τόσα χρόνια ήμουν στον πολιτικό χώρο είχα τις γνωριμίες μου. "

Ο κ. Στίγκας στην κατάθεσή του έκανε λόγο για έναν ανηλεή πόλεμο που δεχόταν μετά την εκλογή του από εξωκοινοβουλευτικούς παράγοντες.

«Από τις πρώτες ημέρες δεχόμουν πιέσεις από εξωκοινοβουλευτικούς παράγοντες, ήταν είτε μεμονωμένοι πολίτες, είτε δήθεν ή πραγματικοί δημοσιογράφοι.. Δεχόμουν ανηλεή πόλεμο. Όλη αυτή η πίεση αναμενόμενο ήταν να επηρεάσει τους βουλευτές και τον περίγυρο. Όλα αυτά μου προκαλούσαν πίεση μου έλεγαν " Στίγκα το καταστατικό σου είναι διάτρητο θα σε πάμε στον εισαγγελέα"...

Δεχόμουν βαρύτατες προσβολές, υπήρχε δημοσιογράφος που με έβριζε πριν από τις εκλογές και μετά τις εκλογές μου έλεγε φίλε Βασίλη να με βάλεις εκπρόσωπο τύπου.... Υπήρχε μια αφόρητη πίεση και δημοσιεύματα που έλεγαν ότι ο Στίγκας τα έχει βρει με ΝΔ. Αυτό μου δημιουργούσε πρόβλημα με βουλευτές. Υπήρχαν και άλλα δημοσιεύματα που δημιουργούσαν περισσότερη ένταση και με τους βουλευτές. Έλεγαν ότι ο Στίγκας πήρε ένα εκατομμύριο από οικογένεια Μητσοτάκη... Άλλο δημοσίευμα: ο Στίγκας πήγε στο Μαξίμου πήρε εντολή από Μητσοτάκη να στηρίξει τον Πατούλη. Υπήρχε τρομακτική πίεση. Υπήρχε μια ένταση δεν μας άφηνε να κάνουμε αυτό που θέλαμε, να ακούσουμε προβλήματα του κόσμου».

Αναφερόμενος στον Ηλία Κασιδιάρη ο πρόεδρος των Σπαρτιατών υποστήριξε ότι η μόνη επικοινωνία που είχε μαζί του ήταν στις εκλογές που του ευχήθηκε καλή επιτυχία. Έκτοτε δεν ξαναμίλησε.

Εισ: η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ότι εξαπάτησαν βουλευτές. Δηλαδή ότι ο κ. Κασιδιάρης τους επέλεξε, αυτόν υπάκουαν. Είναι αληθές;

Στ: Δεν τους ήξερα και πολύ καλά, ο ένας έφερνε τον άλλον. Όμως δεν είχαν σκοπό να με ανατρέψουν. Δεν εννοούσα ότι ο Κατσιβαρδάς σε δηλώσεις που είχε κάνει στο περιστύλιο ήθελε την ανατροπή μου. Ο κ. Μεταξάς δεν ξέρω εάν πήγαινε στις φυλακές. Εφόσον ήταν δικηγόρος είχε το δικαίωμα να πάει. Είχε την ευγενή καλοσύνη να μου παραχωρήσει ένα γραφείο για να κάνω τις δηλώσεις.

Εισ: δηλαδή τώρα λέτε ότι δεν εξαπατήθηκαν οι εκλογείς; Ότι δεν ήταν πίσω από εσάς ο Κασιδιάρης.

Στίγκας: Σε καμία περίπτωση. Από την πρώτη στιγμή εγώ κατέβασα το κόμμα στις εκλογές, εγώ είμαι ο πρόεδρος του κόμματος. Θα μπορούσε να υπάρχει μπροστινός και μετά αυτός ο μπροστινός δεν έχει λόγο. Εγώ είχα πει σε δηλώσεις μου από την αρχή ότι ο μόνος πρόεδρος ήμουν εγώ και κανείς άλλος. Δεν υπήρχε κάποια ενέργεια από βουλευτές ότι δεν με αναγνωρίζουν για αρχηγό. Πάνω στις εντάσεις θα ακουστούν και υπερβολές. Η πορεία έδειξε είτε με βουλευτές είτε με ανεξάρτητους ότι δεν υπήρχε πρόβλημα».

Πηγή: skai.gr

