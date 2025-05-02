«Η εκδικητική απόλυση του μηχανοδηγού Γενιδούνια, του ανθρώπου δηλαδή που προειδοποιούσε εγγράφως τον Καραμανλή για το έγκλημα στα Τέμπη δεν έγινε αφηρημένα από την εταιρεία», σημειώνει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργος Καραμέρος.
«Την ενέκρινε ο Προέδρος της Hellenic Train Θανάσης Ζηλιασκόπουλος μετά από επιθυμία της Νέας Δημοκρατίας και συγκεκριμένα του υπουργού Μεταφορών Κυρανάκη που έχει αλλεργία στον συνδικαλισμό, τη λογοδοσία και την αλήθεια», προσθέτει.
