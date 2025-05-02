Λογαριασμός
Καραμέρος: Την απόλυση Γενιδούνια την ενέκρινε ο Προέδρος της Hellenic Train μετά από επιθυμία της ΝΔ

Η απόλυση, όπως αναφέρει, έγινε μετά από επιθυμία του υπουργού Μεταφορών που έχει αλλεργία στον συνδικαλισμό, τη λογοδοσία και την αλήθεια

καραμερος

«Η εκδικητική απόλυση του μηχανοδηγού Γενιδούνια, του ανθρώπου δηλαδή που προειδοποιούσε εγγράφως τον Καραμανλή για το έγκλημα στα Τέμπη δεν έγινε αφηρημένα από την εταιρεία», σημειώνει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργος Καραμέρος.

«Την ενέκρινε ο Προέδρος της Hellenic Train Θανάσης Ζηλιασκόπουλος μετά από επιθυμία της Νέας Δημοκρατίας και συγκεκριμένα του υπουργού Μεταφορών Κυρανάκη που έχει αλλεργία στον συνδικαλισμό, τη λογοδοσία και την αλήθεια», προσθέτει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Γιώργος Καραμέρος Hellenic Train Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ Τέμπη υπουργείο Μεταφορών
8 0 Bookmark