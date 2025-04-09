"Η Κυβέρνηση βρέθηκε στο επίκεντρο μιας έντονης πολιτικής πίεσης, καθώς είναι απολύτως δικαιολογημένη η απαίτηση των συγγενών, αλλά και της κοινωνίας, για την απόδοση δικαιοσύνης για την τραγωδία των Τεμπών" τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νότης Μηταράκης και αναφερόμενος στην υπόθεση μετά τα νέα στοιχεία, κατηγόρησε την αντιπολίτευση, "όπως άλλωστε πιστεύει και το 80% των Ελλήνων πολιτών", ότι εργαλειοποίησε την υπόθεση και έχτισε ένα αφήγημα περί δήθεν συγκάλυψης πάνω σε μια σειρά από θεωρίες που σήμερα αμφισβητούνται.

"Σιγά-σιγά, αυτό το πουλόβερ ξηλώνεται, καθώς άλλο το τραγικό δυστύχημα και άλλο οι θεωρίες συνωμοσίας περί συγκάλυψης. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι υπάρχουν συστάσεις ασφαλείας που θα υλοποιηθούν, ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Όμως, αυτό δεν έχει σχέση με τη λάσπη που πετάγεται καθημερινά. Νέα στοιχεία έρχονται να αμφισβητήσουν την ύπαρξη δήθεν παράνομων φορτίων. Έρχονται βίντεο, έρχονται εκθέσεις πραγματογνωμόνων. Η Ελληνική Αστυνομία επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα βιντεοληπτικού υλικού. Τα νέα αυτά στοιχεία μετακινούν το εκκρεμές της υπόθεσης αυτής μακριά από τα σενάρια που διακινήθηκαν, σενάρια που εξόργισαν δικαιολογημένα, θα έλεγα, τότε την κοινή γνώμη" υπογράμμισε ο κ. Μηταράκης.

Προσέθεσε ότι η Νέα Δημοκρατία, δεν έχει στοχοποιηθεί μόνο μία φορά τα τελευταία χρόνια, με το Βατοπέδι, τη Novartis και τώρα τα παράνομα φορτία, στο τέλος όμως, η αλήθεια πάντα λάμπει. Επίσης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, επισήμανε ότι η ταχεία προώθηση, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος, της υπόθεσης Τριαντόπουλου καταδεικνύει την προσήλωση όλων μας στον στόχο της πλήρους διερεύνησης των όποιων ευθυνών μπορεί να υπάρχουν, διότι το ζητούμενο από την Προανακριτική ήταν να παραπεμφθεί στο Δικαστικό Συμβούλιο. "Και τι κάναμε; Πήγαμε κατευθείαν εκεί. Και ποιο ήταν το πρόβλημα της Αντιπολίτευσης; Ήταν ότι δεν θα καταφέρουν να κάνουν επικοινωνιακό σόου στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της Επιτροπής" κατέληξε στην παρέμβαση του στην Ολομέλεια ο κ. Μηταράκης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.