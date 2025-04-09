Τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής ενημέρωσαν, σήμερα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, σχετικά με το περιεχόμενο των προς υπογραφή συμβάσεων που αφορούν στα έργα αποκατάστασης στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, από τις εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες «Daniel» και «Elias» τον Σεπτέμβριο του 2023.

Ο κ. Δήμας τόνισε ότι πρόκειται για συνολικές παρεμβάσεις 1,35 δισ. ευρώ, ποσό εξαιρετικά υψηλό, το οποίο μαρτυρά το μεγάλο εύρος των καταστροφών από τη θεομηνία και την έκτακτη ανάγκη που προέκυψε στην εθνική οικονομία, ώστε να βρεθούν οι πόροι για να αποκατασταθούν οι ζημιές στις δημόσιες υποδομές.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών τόνισε: «πρόκειται για έργα μείζονος σημασίας καθώς, με την περάτωσή τους, θα εξομαλυνθεί η οδική και σιδηροδρομική κυκλοφορία σε όλα τα τμήματα του σιδηροδρομικού και οδικού δικτύου που σήμερα είναι κατεστραμμένα, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα για τη μετακίνηση των πολιτών με όρους αυξημένης ασφάλειας, αλλά και την απρόσκοπτη μεταφορά αγαθών».

Ακολουθούν τα βασικά σημεία της τοποθέτησης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα:

Τα έργα στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας που φέρνουμε σήμερα στην Επιτροπή θα αποκαταστήσουν τις εκτεταμένες ζημιές, οι οποίες προκλήθηκαν στις υποδομές από τις θεομηνίες «Daniel» και «Elias» τον Σεπτέμβριο του 2023.

Πρόκειται για συνολικές παρεμβάσεις 1,35 δισ. ευρώ. Ποσό εξαιρετικά υψηλό, το οποίο μαρτυρά το μεγάλο εύρος των καταστροφών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία και την έκτακτη ανάγκη που προέκυψε στην εθνική οικονομία, ώστε να βρεθούν οι πόροι για να αποκατασταθούν οι ζημιές στις δημόσιες υποδομές.

Προκειμένου να είναι εφικτή η υλοποίηση αυτών των έργων εξασφαλίστηκε, χρηματοδότηση ύψους 600 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ τα υπόλοιπα 735 εκατ. ευρώ θα αντληθούν από εθνικούς πόρους.

Πρόκειται για έργα μείζονος σημασίας καθώς, με την περάτωσή τους, θα εξομαλυνθεί η οδική και σιδηροδρομική κυκλοφορία σε όλα τα τμήματα του σιδηροδρομικού και οδικού δικτύου που σήμερα είναι κατεστραμμένα, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα για τη μετακίνηση των πολιτών με όρους αυξημένης ασφάλειας, αλλά και την απρόσκοπτη μεταφορά αγαθών.

Α. Οδικά Έργα

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023 προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο σε έξι (6) Π.Ε.: Μαγνησίας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Λάρισας και Ευβοίας.

Με την ολοκλήρωση των έργων θα αποδοθεί στην κυκλοφορία το σύνολο του αποκαταστημένου περιφερειακού οδικού δικτύου σε 26 Δήμους.

Τα έργα αυτά θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο τεσσάρων (4) εργολαβιών:

Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias» Δήμων: Ζαγοράς – Μουρεσίου, Νοτίου Πηλίου, Βόλου και Ρήγα Φεραίου.

Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias» Δήμων: Αργιθέας, Λίμνης Πλαστήρα, Μετεώρων και Πύλης.

Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias» Δήμων: Τεμπών, Τυρνάβου, Ελασσόνας, Αγιάς, Λαρισαίων, Φαρκαδόνας, Κιλελέρ, Παλαμά, Μουζακίου, Τρικκαίων και Καρδίτσας.

Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias» Δήμων: Ιστιαίας – Αιδηψού, Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Δομοκού, Λαμίας, Αλμυρού, Φαρσάλων και Σοφάδων.

Το αντικείμενο των ανωτέρω εργολαβιών αφορά το σύνολο των έργων που απαιτούνται για την αποκατάσταση των ζημιών, φθορών και λοιπών αστοχιών που προκλήθηκαν σε 1.007 σημεία του οδικού δικτύου, από τα έντονα καιρικά φαινόμενα «Daniel» και «Elias». Οι εργασίες περιορίζονται στις αναγκαίες για την αποκατάσταση βλαβών στις οδικές υποδομές και την επαναφορά τους στην πρότερη λειτουργική κατάσταση. Επισημαίνεται ότι δεν περιλαμβάνουν εργασίες συμπλήρωσης ή επέκτασης αυτών, με την εξαίρεση απολύτως απαραίτητων συνοδών έργων.

Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν αφορούν στην αποκατάσταση οδοστρωμάτων, γεφυρών, τεχνικών έργων απορροής υδάτων και πρανών και άλλων ζημιών.

Αυτά τα έργα είναι προϋπολογισμού 899,7 εκατ. ευρώ. Η συμβατική προθεσμία των υπόψη συμβάσεων ορίζεται σε 48 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Β. Σιδηροδρομικά Έργα

Όσον αφορά στο τμήμα Δομοκός – Κραννώνας του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη, δρομολογούνται μόνιμες και πιο ανθεκτικές παρεμβάσεις, εξαιτίας των εν λόγω φυσικών καταστροφών.

Με την ολοκλήρωση των έργων θα αποδοθεί στη κυκλοφορία το σύνολο του αποκαταστημένου σιδηροδρομικού δικτύου.

Σε αυτή τη δέσμη περιλαμβάνονται 4 εργολαβίες:

Η αποκατάσταση της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών – Θεσσαλονίκης, από την έξοδο του Σ.Σ. Δομοκού έως την είσοδο του Σ.Σ. Κραννώνα.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αποκατάσταση της υποδομής και επιδομής της γραμμής, τη σταθεροποίηση πρανών, ορυγμάτων και επιχωμάτων, καθώς και την ενίσχυση της αντοχής του δικτύου έναντι μελλοντικών ακραίων καιρικών φαινομένων.

Η αποκατάσταση της μονής σιδηροδρομικής γραμμής Παλαιοφάρσαλου – Καλαμπάκας.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την κατασκευή των απαιτούμενων έργων για την αποκατάσταση και βελτίωση από υδραυλικής πλευράς της γραμμής, ώστε η γραμμή να τεθεί σε ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία και να αποκτήσει στα τμήματα αυτά, ανθεκτικότητα ως προς τα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν τακτικά την περιοχή.

Η αποκατάσταση της μονής σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισας – Βόλου, στα τμήματα: i) Έξοδος Σ.Σ. Λάρισας – Σ.Σ. Λατομείου ii) Σ.Σ. Λατομείου – Είσοδος Σ.Σ. Βόλου iii) δύο θέσεων στον Σ.Σ. Βόλου.

Οι εργασίες στα τμήματα αυτά περιλαμβάνουν, αποκαταστάσεις σιδηροδρομικών και μεταλλικών γεφυρών, έργα θωράκισης της σιδηροδρομικής υποδομής και επιδομής σε τμήματα της γραμμής που εμφανίζουν αυξημένη τρωτότητα έναντι πλημμυρικών φαινομένων καθώς και συνοδές υδραυλικές εργασίες.

Η αποκατάσταση των συστημάτων Σηματοδότησης, ETCS L1, Τηλεδιοίκησης και Ηλεκτροκίνησης στο τμήμα της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής από το Σ.Σ. Παλαιοφάρσαλο έως τον Σ.Σ. Κραννώνα.

Με την αποκατάσταση των συστημάτων στο τμήμα που καταστράφηκε θα δοθεί η δυνατότητα να επαναλειτουργήσει η σηματοδότηση, η τηλεδιοίκηση και το ETCS στο τμήμα αυτό. Το γεγονός αυτό θα αυξήσει την ασφάλεια της κυκλοφορίας και θα επιτρέψει την κυκλοφορία σε διπλή γραμμή. Επίσης θα αυξηθεί και η χωρητικότητα της γραμμής Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

Αυτά τα έργα είναι προϋπολογισμού 450,12 εκατ. ευρώ. Η διάρκεια των συμβάσεων έχει οριστεί σε 15 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής τους.

Στο πλαίσιο της τοποθέτησής του, ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης δήλωσε μεταξύ άλλων: «Όπως είχαμε δεσμευθεί τα έργα ξεκινούν εντός Απριλίου. Εργαζόμαστε ήδη για την πιστή τήρηση του χρονοδιαγράμματος, ώστε σε 15 μήνες από σήμερα η σιδηροδρομική γραμμή να έχει αποκατασταθεί και αναβαθμιστεί πλήρως στη Θεσσαλία».

Ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος τόνισε: «Τα έργα αποκατάστασης της Θεσσαλίας δεν αφορούν προσωρινές λύσεις ή επαναφορά των υποδομών που καταστράφηκαν στην προτέρα κατάσταση, αλλά οριστικές αποκαταστάσεις.

Στόχος μας είναι η δημιουργία καλύτερων και ανθεκτικότερων υποδομών, συμπεριλαμβάνοντας και τα απαιτητά συνοδά έργα που θα εξασφαλίσουν την μέγιστη δυνατή αντοχή τους στον χρόνο και τις κλιματικές συνθήκες.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, τόσο υπό την προηγούμενη πολιτική ηγεσία όσο και υπό την παρούσα, βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες, καθώς, όπως έχουμε δεσμευτεί, η προτεραιοποίηση των έργων προκύπτει από τις ανάγκες των κοινωνιών. Αυτό ακριβώς αναμένεται να γίνει ορατό στο πεδίο όταν ξεκινήσουν τα έργα.

Πράγματι, απαιτήθηκε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τον αρχικό σχεδιασμό προκειμένου να συμβασιοποιηθούν τα έργα, όμως ήταν αναγκαίο για να διασφαλισθούν οι πόροι, ύψους περίπου 1,5 δισ. ευρώ. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι η Βουλή χρειάστηκε να ψηφίσει τροποποίηση του προϋπολογισμού του κράτους για να μπορέσει να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση των έργων αυτών.

Σημειώνεται ότι παραμένουμε σε διαρκή διάλογο με τους πολίτες της Θεσσαλίας για τα έργα τα οποία έχουν αποφασισθεί και θα εκτελεστούν. Η λογοδοσία που αναφέραμε είναι μια λέξη η οποία χαρακτηρίζει όλη την Κυβέρνηση και όχι κάτι το οποίο εξαντλείται στη σημερινή παρουσία στη Βουλή. Θα είναι διαρκής και πάντως, δεν έχει σταματήσει. Θα συνεχίσουμε να είμαστε παρόντες στην περιοχή σε όλη τη φάση της εκτέλεσης των έργων».

