Του Γιάννη Ανυφαντή

Για πόρισμα που στηρίχθηκε εν μέρει σε θεωρίες συνωμοσίας έκανε λόγο ο Χρίστος Δήμας στην Ολομέλεια της Βουλής, αναφερόμενος στην έκθεση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, στην πρώτη του τοποθέτηση μετά την παραίτηση του αναπληρωτή προέδρου του Οργανισμού Διερεύνησης Δυστυχημάτων, Χρήστου Παπαδημητρίου.

«Άλλοι υποστηρίζουν την επιστημονική έρευνα, τη γνώση, την τεκμηρίωση και άλλοι τις θεωρίες συνωμοσίας. Ναι αυτό έγινε εν μέρει και στην έκθεση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ. Στο μεγαλύτερο κομμάτι πράγματι έχει μερικά χρήσιμα συμπεράσματα τα οποία προσπαθούμε να ενσωματώσουμε», επισήμανε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, απαντώντας στην παρέμβαση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Αριστεράς, Νάσου Ηλιόπουλου που κατηγόρησε την ηγεσία την ηγεσία του Υπουργείου πως «δεν είπε κουβέντα» για την παραίτηση του κ. Παπαδημητρίου.

«Η εικόνα που υπάρχει είναι ότι είναι μια χώρα που μοιάζει με μπανανία, μια Δικαιοσύνη που είναι τσίρκο και μια κυβέρνηση που λειτουργεί με όρους οργανωμένου εγκλήματος», τόνισε ο κ. Ηλιόπουλος, με τον Υπουργό Υποδομών να αντιστρέφει τα βέλη, καλώντας τον βουλευτή της Νέας Αριστεράς να κάνει την αυτοκριτική του. «Είναι πολύ εύκολο για εσάς να υιοθετείτε εύκολα σενάρια αντί της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώμης. Τώρα που λάμπει η αλήθεια, μήπως θα πρέπει να αναθεωρήσετε και εσείς τον τρόπο που αντιπολιτεύεται η Νέα Αριστερά;», διερωτήθηκε ο κ. Δήμας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.