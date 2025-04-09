Γερουλάνος: Διεθνώς βγήκαν τα πιστόλια κι η κυβέρνηση παίζει με σφεντόνες

Με τη φράση «Διεθνώς βγήκαν πιστόλια, η κυβέρνηση παίζει με σφεντόνες», ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι ενώπιον ενός "πολέμου", του οποίου το κόστος για την κοινωνία θα είναι αδιανόητο, παραμένει απορημένη και αμήχανη και προειδοποίησε «Ή τώρα θα ξυπνήσουμε, ή θα χάσουμε».

«Η απορία στα μάτια του κ. Μητσοτάκη είναι ακόμα έκδηλη όταν διερωτάται γιατί μας βάζουν δασμούς στη φέτα, αφού η Αμερική δεν παράγει φέτα. Βλέπει να μας πυροβολούν, και αυτός έχει μείνει με τη σφεντόνα στο χέρι. Πού ζει; Δεν έχει καταλάβει ότι, σήμερα, θα έπρεπε να ετοιμάζεται και να θωρακίζεται για ένα νέο κύμα δραστικών ανατιμήσεων στα πάντα; Και για την αισχροκέρδεια που τις συνοδεύει; Τίποτα δεν έμαθε; Δηλαδή τι ζητάει; Να χρηματοδοτήσει ο Έλληνας καταναλωτής την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων; Με τι λεφτά; 880 ευρώ τον μήνα;» ανέφερε ο κ. Γερουλάνος

Υπογράμμισε δε ότι σε αυτό το ταραγμένο διεθνές περιβάλλον, υπάρχει άμεση ανάγκη να χτίσουμε μία "πατριωτική Οικονομία", αξιοποιώντας τα πέντε εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, όπως οι πλουτοπαραγωγικές πηγές, η δημόσια περιουσία, οι ευρωπαϊκοί πόροι, το τραπεζικό και φορολογικό σύστημα.

Αναφερόμενος στις σημερινές κινητοποιήσεις, ο Παύλος Γερουλάνος είπε ότι «Ο κόσμος είναι σε απόγνωση» και απευθυνόμενος προς τα έδρανα της συμπολίτευσης τόνισε: «Απεργεί διότι βλέπει να δίνετε λεφτά στους λίγους, και ψίχουλα στους πολλούς. Να δίνετε λεφτά ανάλογα με το βάρος του υπουργού, και όχι τις ανάγκες της κοινωνίας. Και βλέπει να αρνείστε πεισματικά να εμπιστευτείτε κοινωνικούς εταίρους και συλλογικές συμβάσεις. Δεν έχετε καμία αίσθηση δικαιοσύνης στην οικονομική πολιτική. Δεν πάει έτσι. Πότε θα καταλάβετε επιτέλους, ότι μπορεί να είμαστε απέναντι σας πολιτικά, αλλά αυτό δεν μας βάζει απέναντι στα συμφέροντα της πατρίδας; Πότε θα καταλάβετε επιτέλους, ότι μπορεί να μην έχουμε όλες τις λύσεις, αλλά σίγουρα δεν τις έχετε μόνο εσείς; Και πότε θα καταλάβετε επιτέλους, ότι απαξιώνοντας τις δυνάμεις που θέλουν και μπορούν να βοηθήσουν την Πατρίδα, δεν πυροβολείτε μόνο τα δικά σας πόδια, αλλά δίνετε τροφή σε εκείνες τις δυνάμεις που θέλουν την Πατρίδα μας να υποτάσσεται σε άλλους;».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

