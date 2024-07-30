Μήνυμα αδιάκοπης λειτουργίας της κυβερνητικής «μηχανής» - Το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο και ο συμβολισμός του

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Ισχυρό συμβολισμό για υπουργούς, αλλά και για τους πολίτες έχει η σημερινή σύγκληση του Υπουργικού Συμβουλίου από τον πρωθυπουργό στις 10 το πρωί, θέλοντας να εκπέμψει το μήνυμα της συνέχισης και της προώθησης του κυβερνητικού έργου ακόμη και εν μέσω θέρους, χωρίς καθυστερήσεις και χρονοτριβές.

Κατά τη συνεδρίαση αναμένεται να γίνει μία επισκόπηση των νομοθετικών προτεραιοτήτων του επόμενου διαστήματος, αλλά και να δοθούν οι κατευθυντήριες γραμμές από τον Κυριάκο Μητσοτάκη προς τους υπουργούς του, προκειμένου να εστιάσουν και να επιδιώξουν τη βελτίωση της μεταξύ τους συνεργασίας ώστε να επιτευχθούν τα βέλτιστα και ταχύτερα αποτελέσματα, μετρήσιμα από τους πολίτες και για τους πολίτες.

Παρ' ότι η Βουλή αναμένεται να διακόψει τις εργασίες της εντός της τρέχουσας εβδομάδας, με τους βουλευτές να σπεύδουν στις περιφέρειές τους ή να επιλέγουν λίγες μέρες ανάπαυλας, για τους υπουργούς τα δεδομένα είναι αυστηρότερα, με τον πρωθυπουργό να αναμένεται να τους συστήσει ολιγοήμερη ξεκούραση, χωρίς να υπάρξει παύση στο έργο τους και δοθεί η εντύπωση ότι η κυβέρνηση πήγες διακοπές.

Μετά το Δεκαπενταύγουστο άλλωστε οι υπουργοί θα πρέπει να έχουν ήδη έτοιμο το σχεδιασμό και τα πλάνα τους, ενόψει της προετοιμασίας της ομιλίας και των τυχόν εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Και μπορεί ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης να απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο παροχολογίας ενόψει της ΔΕΘ, όπως είθισται κατά την κεντρική ομιλία του εκάστοτε πρωθυπουργού, το κυβερνητικό επιτελείο όμως προετοιμάζεται, έστω συντηρητικά, για τα περιθώρια που πιθανόν να έδιναν μία ανάσα σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.

«Εάν μιλάτε για πακέτο παροχών, νομίζω ότι μάλλον θα απογοητεύσω αυτούς οι οποίοι περιμένουν ότι σήμερα υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να έρθουμε με ένα γενναιόδωρο πακέτο, ως πρώιμος Αϊ Βασίλης να μοιράσει χρήματα που το κράτος δεν διαθέτει» είχε δηλώσει στην πρόσφατη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ ο Κυριάκος Μητσοτάκης σκιαγραφώντας τις προθέσεις του.

Τα περιθώρια ελιγμών άλλωστε είναι στενά, με τις παροχές να μπαίνουν σε δεύτερο πλάνο καθώς κεντρικός στόχος είναι η χώρα να μη στείλει σε καμία περίπτωση σήμα δημοσιονομικής χαλάρωσης. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση εγκαταλείπει τα ήδη εξαγγελθέντα σχετικά με τις πολιτικές εκείνες που θα βελτιώνουν συνεχώς την καθημερινότητα του πολίτη η οποία παραμένει βασική προτεραιότητα και παρά τους δημοσιονομικούς περιορισμούς που προέρχονται και από την Ευρώπη, υπάρχει η αίσθηση της αναγκαιότητας να γίνει μια προσεκτική επεξεργασία, ώστε τελικά να προκύψουν εξαγγελίες χωρίς υπερβάσεις και υπερβολές, αλλά στοχευμένες, ρεαλιστικές και ουσιαστικές για τους πολίτες.

Αυτή τη στόχευση και την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου, θα υπηρετήσουν -σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές- οι αλλαγές στις Γενικές Γραμματείες των υπουργείων που έγιναν έπειτα από συνεννόηση του Μεγάρου Μαξίμου με όλους τους υπουργούς. Με ορίζοντα το 2027 και το τολμηρό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που πρέπει να υλοποιηθεί μέχρι τότε, οι όποιες τοποθετήσεις, αντικαταστάσεις ή μετακινήσεις αποφασίστηκαν αφού αξιολογήθηκε το έργο που είχε γίνει , εκτιμώντας την προσφορά της καθεμιάς και του καθενός για ένα αποτελεσματικότερο κράτος στην υπηρεσία των πολιτών.

Στην ατζέντα του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου βρίσκονται το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τις παρεμβάσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την εφαρμογή του νέου δικαστικού χάρτη. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης αποβλήτων. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης και η εισήγηση του Υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου σχετικά με την αναθεώρηση των Σχεδίων Δράσης των Υπουργείων 2024.

