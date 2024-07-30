Λογαριασμός
Κασσελάκης για τη φωτά στην Εύβοια: Είμαστε στο πλευρό σας – Δύναμη και κουράγιο

«Η σκέψη μας είναι στους πυροσβέστες, τους εθελοντές και τους κατοίκους της Εύβοιας, η οποία για ακόμη μία φόρα δίνει μάχη με τις φλόγες»

Στέφανος Κασσελάκης Εύβοια πυρκαγιά

Η σκέψη μας είναι στους πυροσβέστες, τους εθελοντές και τους κατοίκους της Εύβοιας η οποία για ακόμη μία φόρα δίνει μάχη με τις φλόγες, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτηση του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα o Στέφανος Κασσελάκης πρόσθεσε: «Όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες στο πλευρό σας. Δύναμη και κουράγιο».

