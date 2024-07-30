Κασσελάκης για τη φωτά στην Εύβοια: Είμαστε στο πλευρό σας – Δύναμη και κουράγιο

Η σκέψη μας είναι στους πυροσβέστες, τους εθελοντές και τους κατοίκους της Εύβοιας η οποία για ακόμη μία φόρα δίνει μάχη με τις φλόγες, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτηση του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα o Στέφανος Κασσελάκης πρόσθεσε: «Όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες στο πλευρό σας. Δύναμη και κουράγιο».

Η Εύβοια για ακόμη μια φορά δίνει μάχη με τις φλόγες. Η σκέψη μου είναι με εσάς, τους πυροσβέστες, τους εθελοντές, τους κατοίκους της Εύβοιας. Όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες στο πλευρό σας.

Δύναμη και κουράγιο. — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) July 29, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.