01 | Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της χούντας: η κοινωνία της Ωραίας Κοιμωμένης

Η «θεωρία της Ωραίας Κοιμωμένης» και η σχέση κοινωνίας και δικτατορίας.

Η πολιτιστική έκρηξη της περιόδου 1970-1973 και οι συνθήκες που οδήγησαν σε μια πρωτοφανή άνθηση της πολιτιστικής δημιουργίας.

Μια διαφορετική προσέγγιση μιας σύνθετης και αντιφατικής περιόδου της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Αφορμή το βιβλίο των Στάθη Καλύβα, καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, και Νατάσας Τριανταφύλλη, σκηνοθέτη, Big Bang 1970-1973: Η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας.

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε

Υπεύθυνη περιεχομένου – παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου

Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου