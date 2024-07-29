Υπουργικό Συμβούλιο την Τρίτη στο Μαξίμου - Η ατζέντα

Αύριο (Τρίτη) στις 10:00, θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Όπως ανακοινώθηκε, τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

-Παρουσίαση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη του νομοσχεδίου: Παρεμβάσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την εφαρμογή του νέου δικαστικού χάρτη,

-Παρουσίαση από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρο Σκυλακάκη του νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης αποβλήτων,

-Παρουσίαση από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και τον υφυπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη του νομοσχεδίου για την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης,

-Εισήγηση από τον υπουργό Επικρατείας 'Ακη Σκέρτσο σχετικά με την αναθεώρηση των Σχεδίων Δράσης των Υπουργείων 2024.

