Μάχη με τις φλόγες δίπλα σε σπίτια στο Ωραιόκαστρο

Μάχη με τις φλόγες δίνει απόψε η πυροσβεστική στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 20:30, σε αγροτοδασική έκταση έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

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Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, κατέστησαν αναγκαία την ενίσχυση των δυνάμεων της πυροσβεστικής και πλέον επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 28 οχήματα και Εθελοντές ενώ ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποίησε ένα αεροσκάφος μέχρι το τελευταίο φώς.

Η περιοχή είναι έχει πολλές βιομηχανικές εγκαταστάσεις και εργοστάσια, όπου ενδέχεται να υπάρχουν εύφλεκτα ή άλλα επικίνδυνα υλικά. Κατά διαστήματα ακούγονται εκρήξεις, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης και καταδεικνύει την σοβαρότητα της κατάστασης.

Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς πλησίον κατοικιών, στις 20:52 εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112, με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής Ανθούπολη Ωραιοκάστρου να απομακρυνθούν προς την περιοχή Τιτάν.

Η φωτιά, ήδη πριν τις 22:00 είχε περάσει από την Ανθούπολη έχοντας κατεύθυνση την περιοχή της Φιλοθέης, όπου υπάρχουν πολλές κατοικίες.

Σύμφωνα με αναφορές των κατοίκων μάλιστα, τα πρώτα σπίτια στην αρχή της Φιλοθέης, έχουν τυλιχτεί στις φλόγες, ενώ έγινε προληπτική εκκένωση του ιδρύματος Χρόνιων Παθήσεων «Άγιος Παντελεήμων», το οποίο και φιλοξενεί 157 τρόφιμους που σύμφωνα με πληροφορίες θα μεταφερθούν στο Δημοτικό Γυμναστήριο «Κονταξοπούλειο».

Η επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης-Ωραιοκάστρου έχει μετατραπεί σε ένα επιχειρησιακό κέντρο με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, πυροσβεστικά οχήματα, αλλά και ανθρώπους της αστυνομίας, οι οποίοι βρίσκονται εδώ για να βοηθήσουν και να περιθάλψουν όσους χρειαστούν.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone με οπτική και θερμική κάμερα, προκειμένου να παρακολουθεί την εξέλιξη του μετώπου σε πραγματικό χρόνο.Στην περιοχή έχει μεταβεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, το οποίο διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Έκτακτη ανακοίνωση από τον Δήμο Παύλου Μελά

Με έκτακτη ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα ο Δήμος Παύλου Μελά, κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών και απηύθυνε σύσταση προς τους κατοίκους της Ευκαρπίας να μην κυκλοφορούν άσκοπα και να κλείσουν τα παράθυρα των σπιτιών τους.

Η σχετική ανακοίνωση:

Λόγω μεγάλης φωτιάς, η οποία σύμφωνα με την Πυροβεστική ξεκίνησε από την Ανθούπολη Ωραιοκάστρου και επεκτείνεται προς τα όρια του Δήμου μας, παρακαλούνται όλοι οι πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Οι κάτοικοι της Δημοτικής Κοινότητας Ευκαρπίας παρακαλούνται να μην κυκλοφορούν άσκοπα και να κλείσουν τα παράθυρα των σπιτιών τους.

Σημειώνεται πως από τις 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα οι 15, όπως σημειώνει η Πυροσβεστική, ήταν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Καλλικράτεια

Σε αυλές κατοικιών και βοηθητικούς χώρους έφτασε η πυρκαγιά που μαίνεται στην Καλλικράτεια του Δήμου Προποντίδας στη Χαλκιδική.

Λόγω της επικίνδυνης εξέλιξης του πύρινου μετώπου, εκδόθηκαν διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112, με τα οποία οι κάτοικοι κλήθηκαν αρχικά να βρίσκονται σε ετοιμότητα και στη συνέχεια να εκκενώσουν τις περιοχές Αμπελάκια και Κηπούπολη με κατεύθυνση προς τη Νέα Καλλικράτεια.

Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν προληπτικά στην απομάκρυνση ηλικιωμένων.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στο σημείο, δίνοντας μάχη για να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς και να προστατεύσουν τις κατοικημένες περιοχές.

Δύο εστίες στο Κικλίς

Δύο διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Κιλκίς και συγκεκριμένα στις περιοχές Λειψύδριο και Κρηστώνη.

Πενήντα- πέντε πυροσβέστες , δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 15 πυροσβεστικά οχήματα επιχείρησαν, κατόπιν ενίσχυσης των δυνάμεων, στο Λειψύδριο ενώ από αέρος πραγματοποίησαν ρίψεις νερού περιοδικά πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενισχύοντας την επιχείρηση κατάσβεσης.

Υπενθυμίζεται πως στις 16:22 εστάλη μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους του οικισμού Λειψύδριο για ενημέρωση και ετοιμότητα.

Δεν απειλήθηκαν σε κατοικίες ή κρίσιμες υποδομές.

Στο σημείο βρίσκεται και μηχάνημα έργου για τη δημιουργία αντιπυρικής ζώνης, με στόχο την αναχαίτιση της πυρκαγιάς ενώ πριν τις 19:00, δεύτερη φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Κρηστώνη με τις ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπνεεαν.

Επί του πεδίου βρίσκονται 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 10 οχήματα, με τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ομοίως δεν αναφέρθηκε κίνδυνος για σπίτια ή κατοικημένα σημεία.

Αττική

Στην Αττική, όπου ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν κατηγορίας 3, οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στον Ασπρόπυργο, στα Σπάτα και στον λόφο Σαράντα Μάρτυρες του Δήμου Αχαρνών αντιμετωπίστηκαν άμεσα, με ισχυρή κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων, χωρίς να λάβουν μεγάλες διαστάσεις.

Γρεβενά, Ρόδος, Κέρκυρα

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Γρεβενά, ενώ οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στον Έμπωνα Ρόδου.

Στην Κέρκυρα, η πυρκαγιά στα Βασιλικά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ λίγα μόλις λεπτά νωρίτερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν αντιμετωπίσει με επιτυχία δεύτερη πυρκαγιά στην περιοχή Απράος, αποτρέποντας την επέκτασή της.

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Οι σημερινές πυρκαγιές απέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι όταν η φωτιά εκδηλώνεται κοντά σε οικισμούς, η ύπαρξη καθαρών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τον περιορισμό της εξάπλωσής της και τη δημιουργία ασφαλέστερων συνθηκών για τους κατοίκους και τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Πηγή: skai.gr

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