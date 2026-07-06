Γεωπολιτικό ντόμινο: Από τη Μέση Ανατολή στην Ουκρανία

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Η Μέση Ανατολή παραμένει σε τροχιά αστάθειας, ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται χωρίς ορατό τέλος, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται μπροστά σε νέες γεωπολιτικές προκλήσεις. Στο νέο επεισόδιο του InsideEU, ο διεθνολόγος Αθανάσιος Γραμμένος αναλύει τις διεθνείς εξελίξεις, τον ρόλο της Κίνας, τις εσωτερικές ισορροπίες στις ΗΠΑ, τη θέση της Γερμανίας και το κατά πόσο η Ευρώπη μπορεί να αποκτήσει πραγματικά ενιαία φωνή στην εξωτερική πολιτική.