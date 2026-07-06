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Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της χούντας
#02 | Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της χούντας: το ανασκάλεμα των «αλλά»

XOUNTA

Η αντίσταση και η σιωπηλή πλειοψηφία. Η λογοκρισία και τα όριά της. Η καθημερινότητα της ελληνικής κοινωνίας στα χρόνια της δικτατορίας. Οι γκρίζες ζώνες της επταετίας και το «ανασκάλεμα των αλλά». Αφορμή το βιβλίο των Στάθη Καλύβα, καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, και Νατάσας Τριανταφύλλη, σκηνοθέτη, Big Bang 1970-1973: Η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας.

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Η αντίσταση και η σιωπηλή πλειοψηφία. Η λογοκρισία και τα όριά της. Η καθημερινότητα της ελληνικής κοινωνίας στα χρόνια της δικτατορίας. Οι γκρίζες ζώνες της επταετίας και το «ανασκάλεμα των αλλά». Αφορμή το βιβλίο των Στάθη Καλύβα, καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, και Νατάσας Τριανταφύλλη, σκηνοθέτη, Big Bang 1970-1973: Η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας.

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε

Υπεύθυνη Περιεχομένου - Παραγωγής: Τζένη Πουπουλίδου

Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου

TAGS: ΣΚΑΪ History
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