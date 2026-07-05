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Ωραιόκαστρο: Ο ΣΚΑΪ στο «σημείο μηδέν» της πυρκαγιάς - Το όχημα του 76χρονου που συνελήφθη

Το συγκεκριμένο όχημα, φαίνεται πως ανήκει στον 76χρονο, ο οποίος συνελήφθη ως ύποπτος για την πρόκληση πυρκαγιάς - Τι αναφέρουν κάτοικοι

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Ωραιόκαστρο

Στο «σημείο μηδέν» της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο, που ξέσπασε το Σάββατο το βράδυ και προκάλεσε σοβαρές καταστροφές, βρέθηκε η κάμερα του ΣΚΑΪ. 

Ωραιόκαστρο

Το συγκεκριμένο όχημα, φαίνεται πως ανήκει στον 76χρονο, ο οποίος συνελήφθη ως ύποπτος για την πρόκληση πυρκαγιάς. Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων αλλά και αστυνομικές πηγές, ο 76χρονος υπό την επήρεια αλκοόλ, φαίνεται πως προχωρούσε σε επικίνδυνους ελιγμούς στο συγκεκριμένο σημείο λόγω της κατάστασης στην οποία είχε περιέλθει, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σπινθηρισμοί και από τους σπινθήρες να ξεκινήσει η πυρκαγιά. 

Οι σπινθήρες έφυγαν στο πρανές του εδάφους και η φωτιά φαίνεται πως πήρε γρήγορα διαστάσεις. Ο 76χρονος συνελήφθη, κατηγορείται για την πρόκληση της πυρκαγιάς και λέγεται ότι έχει ομολογήσει. 

Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί σήμερα Κυριακή ο 76χρονος που συνελήφθη αργά το βράδυ του Σαββάτου. 

Σημειώνεται πως για τη διερεύνηση και την εξιχνίαση των αιτιών της πυρκαγιάς, μετέβη στη Θεσσαλονίκη ειδικό κλιμάκιο έμπειρων στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού από την Αθήνα, προκειμένου να συνδράμει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης στις έρευνες.

Ωραιόκαστρο

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκη Φωτιά Πυρκαγιά
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