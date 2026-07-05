Στο «σημείο μηδέν» της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο, που ξέσπασε το Σάββατο το βράδυ και προκάλεσε σοβαρές καταστροφές, βρέθηκε η κάμερα του ΣΚΑΪ.

Το συγκεκριμένο όχημα, φαίνεται πως ανήκει στον 76χρονο, ο οποίος συνελήφθη ως ύποπτος για την πρόκληση πυρκαγιάς. Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων αλλά και αστυνομικές πηγές, ο 76χρονος υπό την επήρεια αλκοόλ, φαίνεται πως προχωρούσε σε επικίνδυνους ελιγμούς στο συγκεκριμένο σημείο λόγω της κατάστασης στην οποία είχε περιέλθει, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σπινθηρισμοί και από τους σπινθήρες να ξεκινήσει η πυρκαγιά.



Οι σπινθήρες έφυγαν στο πρανές του εδάφους και η φωτιά φαίνεται πως πήρε γρήγορα διαστάσεις. Ο 76χρονος συνελήφθη, κατηγορείται για την πρόκληση της πυρκαγιάς και λέγεται ότι έχει ομολογήσει.

Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί σήμερα Κυριακή ο 76χρονος που συνελήφθη αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Σημειώνεται πως για τη διερεύνηση και την εξιχνίαση των αιτιών της πυρκαγιάς, μετέβη στη Θεσσαλονίκη ειδικό κλιμάκιο έμπειρων στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού από την Αθήνα, προκειμένου να συνδράμει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης στις έρευνες.

Πηγή: skai.gr

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