Οι BTS ανακηρύχθηκαν «επίτιμοι καλεσμένοι» της πόλης Λα Πλάτα της Αργεντινής, όπου έχει προγραμματιστεί να δώσουν συναυλία τον Οκτώβριο, όπως ανακοίνωσε το πρακτορείο BigHit Music το Σάββατο.

Το δημοτικό συμβούλιο της Λα Πλάτα ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση κατά τη διάρκεια ολομέλειας την Πέμπτη, απονέμοντας στο συγκρότημα μία από τις υψηλότερες τιμητικές διακρίσεις του δήμου.

Σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις, ο τίτλος προορίζεται για διακεκριμένους επισκέπτες και διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες στον πολιτισμό και τις τέχνες.

Το supergroup της K-pop αναγνωρίστηκε για την παγκόσμια πολιτιστική του επιρροή, την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των νέων και τη συμβολή του στις διεθνείς πολιτιστικές ανταλλαγές, σύμφωνα με αξιωματούχους της πόλης.

Οι BTS πρόκειται να πραγματοποιήσουν τις συναυλίες τους στo πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους "ARIRANG" στις 21 και 23 και 24 Οκτωβρίου στο στάδιο La Plata της πόλης. Είναι το πρώτο K-pop συγκρότημα που θα δώσει συναυλίες στην πόλη, στο ανατολικό τμήμα της Αργεντινής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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