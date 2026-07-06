Σε μια πιο χαλαρή στιγμή της τηλεοπτικής του παρουσίας στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης απηύθυνε δημόσια πρόσκληση – πρόκληση στον δημοσιογράφο Άκη Παυλόπουλο για έναν αγώνα τένις.

Απευθυνόμενος στον δημοσιογράφο, ο κ. Γεωργιάδης είπε:

«Κύριε Άκη Παυλόπουλε, επειδή το τένις έχει σκορ και το μόνο που μετράει στο τέλος είναι τι γράφει το ταμπλό, σας προκαλώ αυτό το Σάββατο, αν θέλετε, αυτή την Κυριακή. Πάμε στον φίλο μας τον Κώστα Δροσόπουλο στο Politeia Tennis Club – είμαστε και οι δύο θαμώνες».

Ο υπουργός δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον ιδιοκτήτη του ομίλου, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Πιο φιλόξενος άνθρωπος από τον Κώστα Δροσόπουλο δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Είναι η επιτομή της φιλοξενίας».

Δείτε το βίντεο:

Συνεχίζοντας την πρόκληση προς τον Άκη Παυλόπουλο, πρόσθεσε με χιουμοριστική διάθεση:

«Άκη μου, αφού έχεις αμφισβητήσει και έχεις αμφιβολίες για το τι άθλημα παίζουμε, θέλεις να τα πούμε Σάββατο πρωί στα κορτ;».

Στη συζήτηση παρενέβη και ο Δημήτρης Οικονόμου, ο οποίος σχολίασε με χιούμορ:

«Αν πας, Άκη, θα έρθω κι εγώ. Εγώ θα πίνω το ποτάκι μου και θα βλέπω».

Πηγή: skai.gr

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