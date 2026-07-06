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Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Σε ποιους δρόμους του λεκανοπεδίου εντοπίζονται τα σημαντικότερα προβλήματα

UPDATE: 09:29
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Ήρων

Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην Παραλιακή στο ρεύμα προς τον Πειραιά από το ύψος του Φλοίσβου προς το Νέο Φάληρο λόγω τροχαίου ατυχήματος, στα δύο ρεύματα της Λεωφ. Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φυλής προς τον κόμβο Ηρακλείου. 

Αρκετές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Λεωφ. Αθηνών, στον άξονα Πειραιώς – Σταδίου, στην άνοδο της Βασ. Κωνσταντίνου και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου.

Με την ενέργεια του ΗΡΩΝΑ.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: ΗΡΩΝ - κίνηση
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