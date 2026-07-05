Ελλάδα-Πορτογαλία: Τελικός από το… πουθενά για την Εθνική στα Άνω Λιόσια

Εκεί που όλα έδειχναν πως η Εθνική Ελλάδας θα έκλεινε χωρίς άγχος την πρώτη φάση των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027, η απρόσμενη ήττα με 73-66 από τη Ρουμανία άλλαξε τα δεδομένα και μετέτρεψε το παιχνίδι με την Πορτογαλία (19:30, ΕΡΤ1, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) σε αναμέτρηση μεγάλης σημασίας.



Η Ελλάδα γνώρισε τη δεύτερη ήττα της στον όμιλο και πλέον δεν κρατά αποκλειστικά την τύχη της όσον αφορά το πλασάρισμα, ενώ παράλληλα κινδυνεύει να μεταφέρει στη δεύτερη φάση δύο αρνητικά αποτελέσματα, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό στη μάχη για την πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Kάπως έτσι, ο αγώνας της Κυριακής (5/7) στα Άνω Λιόσια απέναντι στους Ίβηρες αποκτά χαρακτήρα «τελικού», καθώς η νίκη αποτελεί μονόδρομο τόσο για την εξασφάλιση της πρόκρισης, όσο και για τη διατήρηση όσο το δυνατόν καλύτερης βαθμολογικής αφετηρίας ενόψει της δεύτερης φάσης.



Θυμίζουμε ότι οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου συνεχίζουν στη δεύτερη φάση, μεταφέροντας τα αποτελέσματά τους απέναντι στις ομάδες που επίσης προκρίνονται. Αυτό σημαίνει πως κάθε νίκη ή ήττα μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη στη συνέχεια της διαδρομής προς το Μουντομπάσκετ 2027.



Αγωνιστικά, από τις κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη, εκτός «παραθύρου» έμειναν οι τραυματίες Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Δημήτρης Φλιώνης, ενώ στο παιχνίδι με τη Ρουμανία δεν αγωνίστηκαν οι Νίκος Τουλιάτος, Νίκος Πλώτας και Γιάννης Καρακώστας, που συμμετείχαν στην προετοιμασία. Η ελληνική ομάδα θα έχει την ίδια δωδεκάδα με το ματς της Πέμπτης: Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Γιάννης Κουζέλογλου, ΓΙώργος Τσαλμπούρης, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Νάσος Μπαζίνας, Νίκος Περσίδης, Ομηρος Νετζήπογλου και Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ.



Η αποστολή της Πορτογαλίας: Ντιόγκο Μπρίτο, Βλάντισλαβ Βόιτσο, Ρικάρντο Μοντέιρο, Τραβάντε Γουίλιαμς, Φρανσίσκο Αμαράντε, Ντιόγκο Βεντούρα, Μιγκέλ Κεϊρός, Ντανιέλ Ρελβάο, Άντονι Ντα Σίλβα, Νούνο Σα, Ράφαελ Λισμπόα, Καντίντο Σα.



Η βαθμολογία του 2ου Ομίλου

Ελλάδα 3-2 Μαυροβούνιο 3-2 Πορτογαλία 2-3 Ρουμανία 2-3

Η επόμενη αγωνιστική (Κυριακή, 5/7)



Ελλάδα-Πορτογαλία 19:30

Μαυροβούνιο-Ρουμανία 21:30



Το σύστημα διεξαγωγής



Οι προκριματικοί διεξάγονται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη, οι ομάδες χωρίζονται σε ομίλους και οι τρεις πρώτες από κάθε γκρουπ προκρίνονται στη συνέχεια, μεταφέροντας τα αποτελέσματά τους απέναντι στις ομάδες που επίσης συνεχίζουν.



Στη δεύτερη φάση, δύο όμιλοι ενώνονται σε έναν νέο έξι ομάδων με κάθε χώρα να αντιμετωπίζει μόνο τις τρεις αντιπάλους που προέρχονται από τον άλλο όμιλο, και όχι αυτές με τις οποίες έχει ήδη παίξει από την πρώτη φάση.



Αν η Ελλάδα περάσει στη δεύτερη φάση, θα παίξει με τις τρεις ομάδες που θα τερματίσουν πάρουν την πρόκριση από τον πρώτο όμιλο, δηλαδή με τρεις εκ των Ισπανία, Γεωργία, Ουκρανία, Δανία.



Με την ολοκλήρωση των αγώνων, οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε νέου ομίλου παίρνουν το εισιτήριο για το Μουντομπάσκετ 2027.

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