03 | Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της χούντας: 1973, η χρονιά της κοσμογονίας

Το 1973, η πολιτιστική έκρηξη της περιόδου φτάνει στην κορύφωσή της.

Η οικονομική ανάπτυξη, η κοινωνία των νέων και η σταδιακή φιλελευθεροποίηση δημιουργούν τις συνθήκες για μια πρωτοφανή άνθηση του ελληνικού πολιτισμού.

Ο Μίκης Θεοδωράκης, το Μεγάλο μας Τσίρκο, το Τρίτο Στεφάνι, το νέο ελληνικό θέατρο και η μουσική μιας ολόκληρης γενιάς βρίσκονται στο επίκεντρο του τρίτου επεισοδίου.

Αφορμή το βιβλίο των Στάθη Καλύβα, καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, και Νατάσας Τριανταφύλλη, σκηνοθέτη, Big Bang 1970-1973: Η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας.

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε

Υπεύθυνη περιεχομένου – παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου

Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου