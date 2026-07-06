03 | Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας τον 19ο αιώνα

Τι ήταν η υπόθεση Πατσίφικο, πώς οδηγηθήκαμε στον αποκλεισμό του Πειραιά και ποιες ήταν οι συνέπειες του Κριμαϊκού Πολέμου για το ελληνικό κράτος;
Πώς φτάνουμε από την έξωση του Όθωνα στην Ελλάδα του Χαρίλαου Τρικούπη και του Θεόδωρου Δηλιγιάννη;
Και γιατί η μεγάλη προσπάθεια εκσυγχρονισμού της χώρας καταλήγει στο περίφημο «Δυστυχώς επτωχεύσαμεν»;
Ο οικονομολόγος, εκπαιδευτικός και συγγραφέας Ζήνων Ζαμπακίδης περιγράφει στον Άρη Πορτοσάλτε την οικονομική ιστορία των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους.
Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε
Υπεύθυνη περιεχομένου – παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου
Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου