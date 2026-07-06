03 | Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας τον 19ο αιώνα

Τι ήταν η υπόθεση Πατσίφικο, πώς οδηγηθήκαμε στον αποκλεισμό του Πειραιά και ποιες ήταν οι συνέπειες του Κριμαϊκού Πολέμου για το ελληνικό κράτος;

Πώς φτάνουμε από την έξωση του Όθωνα στην Ελλάδα του Χαρίλαου Τρικούπη και του Θεόδωρου Δηλιγιάννη;

Και γιατί η μεγάλη προσπάθεια εκσυγχρονισμού της χώρας καταλήγει στο περίφημο «Δυστυχώς επτωχεύσαμεν»;

Ο οικονομολόγος, εκπαιδευτικός και συγγραφέας Ζήνων Ζαμπακίδης περιγράφει στον Άρη Πορτοσάλτε την οικονομική ιστορία των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους.

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε

Υπεύθυνη περιεχομένου – παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου

Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου