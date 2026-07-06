Λεωφόρος της Δόξας που τιμά την κληρονομιά της ρέγκε του Χάρλεσντεν εγκαινιάστηκε στο βορειοδυτικό Λονδίνο.

Οι αναμνηστικοί δίσκοι της Λεωφόρου Μουσικής του Χάρλεσντεν ( The Harlesden Walk of Music) αποτίουν φόρο τιμής σε μουσικούς, παραγωγούς και δισκοπωλεία που έκαναν την περιοχή την «πρωτεύουσα της ρέγκε» του Ηνωμένου Βασιλείου, από την άφιξη της γενιάς Windrush (κατοίκων της Καραϊβικής (συμπεριλαμβανομένης της Τζαμάικα που μετανάστευσαν στη Βρετανία μεταξύ 1948 και 1971) και τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με το BBC.

Εμπνευσμένο από τη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ, το έργο δημιουργήθηκε από την κοινοτική ομάδα Harlesden Bassline σε συνεργασία με το Συμβούλιο του Μπρεντ, με χρηματοδότηση 70.000 αγγλικών λιρών από το Ταμείο Κοινής Ευημερίας της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Λεωφόρος εγκαινιάστηκε την Παγκόσμια Ημέρα Ρέγκε, 1η Ιουλίου, τιμώντας καλλιτέχνες με δεσμούς με την περιοχή, όπως οι Τζάνετ Κέιτ, General Levy και τα συγκροτήματα The Cimarons και Aswad.

Το Χάρλεσντεν έγινε η έδρα μιας από τις μεγαλύτερες τζαμαϊκανές κοινότητες του Λονδίνου μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και η κοινοτική ομάδα του αναφέρει ότι δισκοπωλεία και δισκογραφικές εταιρείες όπως η Orbitone και η Jet Star Records, αρχικά Palmer Records, το μετέτρεψαν σε κόμβο για τα μουσικά είδη reggae, ska, dub και lovers rock.

Η Κλέoν Ρόμπερτς, συνιδρύτρια της Λεωφόρου της Δόξας της Μουσικής και του Harlesden Bassline, είναι κόρη του Σόνι Ρόμπερτς, δισκογραφικού παραγωγού που γεννήθηκε στην Τζαμάικα και δημιούργησε το πρώτο στούντιο ηχογράφησης στη Βρετανία, Planetone, στο κοντινό Κίλμπερν το 1961.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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