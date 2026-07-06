01 | Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας τον 19ο αιώνα

Πριν από τις πτωχεύσεις, πριν από τον Τρικούπη, πριν ακόμη αποκτήσει επίσημα κράτος, η Ελλάδα δανείζεται.

Πώς χρηματοδοτήθηκε η Ελληνική Επανάσταση;

Τι ήταν τα δάνεια της Ανεξαρτησίας και γιατί μόνο ένα μέρος τους έφτασε τελικά στον ίδιο τον Αγώνα;

Ο οικονομολόγος, εκπαιδευτικός και συγγραφέας Ζήνων Ζαμπακίδης μιλά για τα πρώτα δάνεια του ελληνικού κράτους, τον ρόλο του Λονδίνου και τη σχέση της Ελλάδας με το δημόσιο χρέος ήδη από τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας.

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε

Υπεύθυνη περιεχομένου – παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου

Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου