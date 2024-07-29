Ανακοινώθηκαν οι νέοι γενικοί γραμματείς των υπουργείων

Από το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού ανακοινώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας οι κάτωθι αλλαγές στις Γενικές Γραμματείες των Υπουργείων:

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ: Βασιλική Παντελοπούλου

Γενική Γραμματεία Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης: Κατερίνα Οικονόμου

Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ: Γιώργος Ζερβός

Εξωτερικών

Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας: Δημήτρης Σκάλκος

Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας: Μάιρα Μυρογιάννη

Εσωτερικών

Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης: Γιάννης Φουστανάκης

Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας: Δημήτρης Κάρναβος

Γενική Γραμματεία Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης: Σάββας Χιονίδης

Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ζώων Συντροφιάς: Νίκος Χρυσάκης

Παιδείας, Θρησκευμάτων και ΑΘλητισμού

Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης: Όλγα Καφετζοπούλου

Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης: Νίκος Παπαϊωάννου

Υποδομών και Μεταφορών

Γενική Γραμματεία Μεταφορών: Δέσποινα Παλιαρούτα

Ανάπτυξης

Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων: Στελίνα Σιαράπη

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας: Τάσος Γαϊτάνης

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας: Βίκυ Λοΐζου

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Γενική Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων: Νίκος Μηλαπίδης

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος

Προστασίας του Πολίτη

Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης: Παναγιώτης Στάθης

Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής: Αρίστος Περρής

Δικαιοσύνης

Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης: Πελοπίδας Λάσκος

Μετανάστευσης και Ασύλου

Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής: Μάνος Λογοθέτης

Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο: Δήμητρα Λυγούρα

Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής: Κωνσταντίνος Γλούμης

Γενική Γραμματεία Ισότητας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Κατερίνα Πατσογιάννη

Τουρισμού

Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης: Βάσια Κουτσούκου

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι αλλαγές στις Γενικές Γραμματείες των υπουργείων έχουν ως στόχο την περαιτέρω επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και έγιναν έπειτα από συνεννόηση του Μεγάρου Μαξίμου με όλους τους υπουργούς.

Με ορίζοντα το 2027 και το τολμηρό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που πρέπει να υλοποιηθεί μέχρι τότε, οι όποιες τοποθετήσεις, αντικαταστάσεις ή μετακινήσεις αποφασίστηκαν αφού αξιολογήθηκε το έργο που έχει γίνει μέχρι σήμερα, εκτιμώντας την προσφορά της καθεμιάς και του καθενός για ένα αποτελεσματικότερο κράτος στην υπηρεσία των πολιτών.

Αλλαγές υπάρχουν στο 1/3 από τις Γενικές Γραμματείες, σε 25 συνολικά, με τις 6 να είναι μετακινήσεις.

Με το νέο σχήμα δημιουργείται μια πιο ισχυρή οργανωτική δομή στον πυρήνα της κυβέρνησης.

Το 40% των προσώπων στο νέο σχήμα των Γενικών Γραμματέων, είναι γυναίκες.

Στο πλαίσιο αυτό δόθηκαν νέες ευκαιρίες σε πρόσωπα, επιβραβεύτηκε η προσπάθεια, ενώ για τους Γενικούς Γραμματείς που αποχωρούν στο Μέγαρο Μαξίμου υπάρχει απεριόριστη εκτίμηση στο πρόσωπό τους, για το έργο που έχουν επιτελέσει.

