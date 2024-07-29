Δεν κλείνει ούτε το ΚΕΘΕΑ ούτε κλείνει καμία δομή, ανέφερε ο υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης ο οποίος, σε παρέμβαση του, νωρίτερα απόψε στη συζήτηση που εξελίσσεται στην ολομέλεια για την «ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης», απάντησε στις επικρίσεις που διατυπώνουν ο ένας μετά τον άλλον, οι βουλευτές της αντιπολίτευσης.

«Δεν καταργείται το ΚΕΘΕΑ. Το ξαναλέω, δεν καταργείται το ΚΕΘΕΑ. Όλοι αυτοί οι φορείς δεν καταργούνται επίσης. Το Μνημόνιο ισχύει μέχρι το 2027, όπως ίσχυε και πριν από αυτό το νομοσχέδιο. Εσείς περιμένετε να σας πούμε τι θα γίνει μετά το πέρας του Μνημονίου, δηλαδή μετά το πέρας του 2027. Μα και χωρίς αυτό το νομοσχέδιο, πάλι το μνημόνιο ισχύει μέχρι το 2027. 'Αρα ούτε το ΚΕΘΕΑ καταργείται, ούτε καταργούμε στην στεγνή απεξάρτηση, ούτε αφήνουμε κανέναν μόνο, ούτε απολύουμε κανέναν, ούτε κλείνουμε κανένα ψυχιατρείο. Μιλάτε από το πρωί για ένα νομοσχέδιο που δεν υπάρχει. Δεν απολύεται κανένας, δεν κλείνει καμία δομή. Δεν κλείνουμε κανένα ψυχιατρείο. Για το Θεό πια από το πρωί», είπε ο υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης.

Είχε προηγηθεί στο βήμα η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ελένη Βατσινά η οποία αναφέρθηκε στο έργο του ΚΕΘΕΑ και στον κρίσιμο ρόλο του ιδίως σήμερα που «μιλάμε για διακίνηση ναρκωτικών μέσα στα σχολεία, για χρήση κοκαϊνης από νεαρούς μαθητές, για χάπια διασκέδασης στα νησιά, για έξη στο διαδίκτυο, για εξάρτηση από τον τζόγο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

