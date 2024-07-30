Γεωργιάδης: Θέλουμε τους γιατρούς συμμάχους και συμβούλους μας για να οικοδομήσουμε το νέο ΕΣΥ

«Οι πόρτες του υπουργείου Υγείας είναι απολύτως ανοιχτές στους Ιατρικούς Συλλόγους και τα θεσμικά τους όργανα. Θα συνεχίσουμε πιο εντατικά έναν εκτεταμένο διάλογο, για να οικοδομήσουμε το νέο ΕΣΥ και τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται, με τους γιατρούς συμμάχους και συμβούλους μας σε αυτή την προσπάθεια», ανέφερε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, κλείνοντας τις πρώτες πρωϊνές ώρες τη μαραθώνια συνεδρίαση στη Βουλή, επί του νομοσχεδίου για την «ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης.

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στο άρθρο 65 του νομοσχεδίου το οποίο ορίζει ότι «οι ιδιώτες ιατροί που απασχολούνται με οιανδήποτε σχέση εργασίας σε Μονάδες Υγείας που είναι συμβεβλημένες με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή οι ίδιοι είναι συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αναλαμβάνουν μέσω των ως άνω συμβάσεων την υποχρέωση να προσφέρουν υπηρεσίες υγείας για την αντιμετώπιση αναγκών που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, εφόσον τους ζητηθεί και μόνο για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο. Η παροχή των υπηρεσιών αυτών γίνεται με μερική απασχόληση, εφόσον έχουν αποβεί άγονες οι προκηρύξεις κάλυψης των θέσεων, άκαρπη η εκδήλωση ενδιαφέροντος των ιδιωτών ιατρών για την κάλυψη των κενών θέσεων». \

Ορίζει επίσης ότι «αν οι συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιώτες πάροχοι ή ιδιώτες ιατροί αρνηθούν την παροχή υπηρεσιών καταγγέλλεται η σύμβασή τους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Επιπλέον, στους ιδιώτες ιατρούς που αρνούνται την παροχή υπηρεσιών είτε είναι συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είτε όχι, αποκλείεται η πρόσβαση στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.)».

Ο υπουργός Υγείας αυτή τη φορά απευθύνθηκε όχι μόνο στον ιατρικό κόσμο αλλά και στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που είναι οι ίδιοι γιατροί.

«Επειδή μίλησαν αρκετοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που είναι και γιατροί οι ίδιοι και έχουν άποψη για τα πράγματα που συζητάμε, θέλω να πω ότι όχι μόνο δεν αντιδικώ με τους γιατρούς, αντιθέτως του τιμώ.

Θέλω να πω και κάτι ακόμα. Τους ευχαριστώ. Τους ευχαριστώ γιατί ήρθαν τελικά στα νοσοκομεία και κάλυψαν τα κενά και δεν είναι εύκολο γι΄αυτούς, είναι δύσκολο να το κάνουνε. Τους ευχαριστώ και γιατί αυτές τις δύο μέρες, την Παρασκευή και τη Δευτέρα, δεν υπήρξε κανένα απολύτως πρόβλημα στη συνταγογράφηση των συμπολιτών μας, καίτοι είχαν ανακοινώσει, από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τους Ιατρικούς Συλλόγους, μια κινητοποίηση που είχε προκαλέσει ανησυχία την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα υπάρξει ταλαιπωρία στη συνταγογράφηση της Παρασκευής και της Δευτέρας. Δεν υπήρξε καμία απολύτως ταλαιπωρία. Αυτή η κινητοποίηση είναι σαν να μην έγινε», είπε ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε:

«Δεν λέω ότι οι γιατροί είπανε ότι έχει δίκιο ο ‘Αδωνις και όχι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Ούτε εμπλέκω την θέση του κάθε γιατρού που έγραψε φάρμακα στον ασθενή του ότι παίρνει θέση ως προς το ζήτημα. Λέω ότι οι γιατροί έδειξαν μια συλλογική υπευθυνότητα, ως προς το πως αντιμετώπισαν τους ασθενείς τους, και αυτό είναι άξιο σεβασμού, ακόμη και αν διαφωνούν, που το πιθανότερο είναι ότι διαφωνούν με τη ρύθμιση που ψηφίζουμε σήμερα. Για μένα, είναι ακόμα πιο άξιο σεβασμού προς τους γιατρούς ότι τήρησαν αυτή τη στάση προς τους ασθενείς τους καίτοι διαφωνούν με τη διάταξη που έχουμε φέρει. Δεσμεύομαι ότι από αύριο κιόλας, αφού ψηφιστεί το νομοσχέδιο, θα συνεχίσουμε πιο εντατικά έναν εκτεταμένο διάλογο, για να οικοδομήσουμε το νέο ΕΣΥ και τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται με τους γιατρούς συμμάχους και συμβούλους μας σε αυτή την προσπάθεια. Όχι με τους γιατρούς απέναντί μας. Και λυπούμαι που οι πρόεδροι των Ιατρικών Συλλόγων έφυγαν τόσο γρήγορα από τη Βουλή. Εγώ θα ήθελα να έχουν μείνει και να παρακολουθήσουν τη συζήτηση και να τους καλούσαμε να μιλήσουμε με τους ανθρώπους αυτούς, στο εντευκτήριο, και αν ξανάρθουν θα το κάνω. Θα καλέσω όλους τους προέδρους στο γραφείο μου στο υπουργείο Υγείας. Οι πόρτες του υπουργείου Υγείας είναι απολύτως ανοιχτές στους ιατρικούς συλλόγους και στα θεσμικά όργανα των γιατρών, με τους οποίους, επαναλαμβάνω, δεν έχω καμία διάθεση αντιδικίας».

Αναφορικά με τη στάση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ο ‘Αδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε: «Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Έχω κάνει πολλά χρόνια βουλευτής. Είναι δύσκολη η δουλειά που κάνουν σήμερα οι γιατροί-βουλευτές, μέλη της ΚΟ της ΝΔ. Κάνουν μια δύσκολη δουλειά. Πραγματικά το αναγνωρίζω αυτό. Λυπούμαι που σας έχω φέρει σε δύσκολη θέση, και για μένα είναι δύσκολη, θα προτιμούσα να την έχω αποφύγει. Αλλά είναι μια στάση σας που εμένα με τιμάει και σας ευχαριστώ πάρα πολύ».

Ο Βασίλης Γιόγακας (ΝΔ), γιατρός στο επάγγελμα, είχε αναφέρει λίγα λεπτά νωρίτερα ότι το αυξημένο οικονομικό κίνητρο για τη μετακίνηση γιατρού του ΕΣΥ, από την ηπειρωτική χώρα σε νησιωτική περιοχή, τους καλοκαιρινούς μήνες, μπορεί να δώσει λύση, όπως και η κάλυψη από τους δήμους στέγης, σίτισης και πρόσθετης οικονομικής ενίσχυσης αλλά και η ένταξη και άλλων περιοχών στο καθεστώς για τις άγονες.

Ο Αριστοτέλης Σπάνιας (ΝΔ) επίσης γιατρός είπε ότι το άρθρο 65 του νομοσχεδίου έχει αναστατώσει την ιατρική κοινότητα, σημείωσε όμως ότι το σύνολο του ιατρικού κόσμου στήριξε και στηρίζει την κοινωνία. «Είμαι περήφανος που αποτελώ μέρος αυτού του συνόλου. Θέλω να πω ότι και οι ιδιώτες γιατροί και οι γιατροί του δημοσίου στέκονται πάντα ψηλά σε όλες τις περιστάσεις. Έτσι λοιπόν και τώρα καλύψαμε τα κενά. Μετά από μερικές διαδικασίες βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο με συνεννόηση και υπάρχει και η διαβεβαίωση του πρωθυπουργού και του υπουργού ότι δεν πρόκειται να εφαρμοστούν διατάξεις και κανόνες και όροι και ότι θα συνεχιστεί η προσπάθεια για να καλυφθούν οι ανάγκες», είπε ο βουλευτής της ΝΔ.

Η συζήτηση του νομοσχεδίου «ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης» συνεχίζεται και σήμερα Τρίτη. Η συνεδρίαση έχει προσδιοριστεί να αρχίσει στις εννέα το πρωί και θα κλείσει με την ψήφιση επί της αρχής και επί των άρθρων του σχεδίου νόμου. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ έχουν υποβάλλει αιτήματα διεξαγωγής ονομαστικής ψηφοφορίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

