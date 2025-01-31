Μέτωπο με την Hellenic Train ανοίγει η κυβέρνηση - Στο μικροσκόπιο η σύμβαση

Στο μικροσκόπιο έχει βάλει η κυβέρνηση τη σύμβαση με την Hellenic Train και μάλιστα φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο καταγγελίας της.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, όλα τα ενδεχόμενα για το μέλλον της Hellenic Τrain είναι ανοιχτά και το ζήτημα αναμένεται να συζητήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι στις 19 Φεβρουαρίου, καθώς η μητρική εταιρεία της Hellenic Train ανήκει στο ιταλικό δημόσιο.

Στο πνεύμα αυτό εντάσσονται και οι δηλώσεις του υπουργού Παιδείας, Κυριάκου Πιερρακάκη: «Αν υπάρξουν στοιχεία τα οποία αφορούν την εταιρεία Hellenic Train, και ότι δεν τηρήθηκαν οι συνθήκες ασφαλείας είτε δεν δόθηκε η εικόνα της πλήρους πραγματικότητας που αυτή όφειλε να δοθεί από την εταιρεία, τότε θα πρέπει να καταγγείλουμε τη σύμβαση» τόνισε μιλώντας στο ΜEGA.

Ο κ. Πιερρακάκης διεμήνυσε ταυτόχρονα πως σε αυτή την περίπτωση «θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η εταιρεία δεν έχει θέση στη χώρα μας».

Σε χθεσινή ανακοίνωσή της η Hellenic Train επιμένει ότι, κατά δήλωση του πελάτη της, το 12ο και το 13ο βαγόνι της εμπορικής αμαξοστοιχίας που συγκρούστηκε στα Τέμπη ήταν κενά.

Ωστόσο, οπτικό ντοκουμέντο που έφερε στο φως χθες το δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ ίσως ρίξει φως στο τι πραγματικά μετέφεραν τα βαγόνια της εμπορικής αμαξοστοιχίας τη μοιραία νύχτα στα Τέμπη.

Το μοναδικό μέχρι σήμερα βίντεο, στο οποίο έχει αποτυπωθεί η κίνηση της εμπορικής αμαξοστοιχίας που συγκρούστηκε με το Intercity προέρχεται όχι από τις κάμερες ασφαλείας του ΟΣΕ, αλλά από ένα μίνι μάρκετ στην περιοχή της Λεπτοκαρυάς.

Το επίμαχο βίντεο διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα, και σε αυτό φαίνεται η κίνηση τόσο των ανοιχτών βαγονιών (πάνω στα οποία είχαν τοποθετηθεί, με βάση και τις φορτωτικές, τα ελάσματα), όπως και των κλειστών βαγονιών που περιείχαν τρόφιμα και αναψυκτικά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη, οι πραγματογνώμονες που έχουν όλο το συγκεκριμένο βίντεο και έχουν κάνει δική τους επεξεργασία, εκτιμούν ότι υπάρχουν ισχυρότατες ενδείξεις με βάση τις οποίες σε ένα από τα τρία ανοιχτά βαγόνια υπάρχει κάτι που παραπέμπει σε δεξαμενή μέσα στην οποία πιθανόν να υπήρχε η εύφλεκτη ουσία που προκάλεσε και την έκρηξη.

Σημειώνεται πως σε περιπτώσεις που τα φορτία έχουν ξεκινήσει από χώρα της ΕΕ και καταλήγουν στην Ελλάδα, τα βαγόνια αυτά δεν ελέγχονται και είναι ασφαλισμένα. Αν όμως τα φορτία έρχονται από τρίτες χώρες, όπως τα ελάσματα που υπήρχαν στην εμπορική αμαξοστοιχία τα οποία προέρχονταν από ελασματουργείο στα Σκόπια, τότε ελέγχονται.

Οι πραγματογνώμονες, επικαλούμενοι πληροφορίες που έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν όλο το προηγούμενο διάστημα, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο μετά τον έλεγχο, το ενδεχόμενο παράνομο φορτίο να φορτώθηκε πάνω στα ανοιχτά βαγόνια στο διάστημα που μεσολαβεί από τον εμπορευματικό σταθμό της Θεσσαλονίκης μέχρι τον σταθμό της Σίνδου.

Πηγή: skai.gr

