«Κλείνει σήμερα μια δύσκολη εβδομάδα με τη σφραγίδα της τραγωδίας των Τεμπών, καθώς βρισκόμαστε πια στην τελική φάση των ερευνών για αυτό το πολύ μεγάλο εθνικό τραύμα. Είναι εξάλλου κι αυτός ο λόγος που προχθές μίλησα ανοιχτά και τελείως ειλικρινά για το ζήτημα αυτό. Κατά τα άλλα, η Δικαιοσύνη είναι αυτή που θα κρίνει και θα αποφασίσει», επεσήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο το πρωί της Παρασκευής.

«Για εμάς η τρέχουσα συγκυρία συνεπάγεται μόνο την ένταση της προσπάθειας και την παραγωγή χειροπιαστού έργου. Και νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι η απάντηση τόσο στις αγωνίες των πολιτών, όσο και στα δεδομένα της δεύτερης τετραετίας, κάτι που δεν μπορεί να σημαίνει τίποτα άλλο από το να έχουμε αποτελέσματα σε κάθε υπουργείο από τον κάθε υπουργό ξεχωριστά. Δεν είναι η πρώτη φορά που συναντούμε κυματισμούς, θα τους ξεπεράσουμε όμως και πάλι, έχοντας ως οδηγό την αλήθεια», προσέθεσε ο κ. Μητσοτάκης, για να υπογραμμίσει:

«Αυτό λοιπόν που χρειάζεται είναι ένα κάλεσμα εγρήγορσης και επιτάχυνσης. Αυτό σημαίνει ότι ένα έργο που ήθελε ένα χρόνο πρέπει να γίνει σε λίγους μήνες. Στον 6ο χρόνο οι απαιτήσεις είναι αυξημένες πολύ περισσότερο όταν έχουμε παθογένειες δεκαετιών. Πρέπει να κάνουμε ένα άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά. Αυτό θα είναι το τελικό κριτήριο της δουλειάς μας».

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός κάλεσε τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου να υπερασπιστούν «το κεκτημένο της κυβερνητικής σταθερότητας τους καιρούς επέλασης του λαϊκισμού». «Άλλο η αναζήτηση των αιτιών ενός εθνικού δράματος και άλλο η μετατροπή του σε ένα φτηνό κομματικό εργαλείο», σημείωσε και συμπλήρωσε:

«Λάθος όσοι θέλουν το εύλογο αίτημα για δικαιοσύνη να το κάνουν αντικυβερνητικό. Κόμματα που θέλουν να είναι στο ευρωπαϊκό δημοκρατικό τόξο να προβληματιστούν αν με τη στάση τους τροφοδοτούν τον λαϊκισμό. Και σταματώ εδώ. Ξαναλέω η δική μας απάντηση θα δοθεί στο πεδίο με μέτρα που θα βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη».

«Τα οινοπνευματώδη ποτά θα πωλούνται μόνο με επίδειξη ταυτότητας - Υπεύθυνος θα είναι ο πωλητής και οι ποινές θα είναι αυστηρές»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε, επίσης, στις σημαντικές αλλαγές από τον υπουργό Ανάπτυξης για τον αναπτυξιακό νόμο για να ξεπεράσουμε το ρεκόρ των 519 επενδύσεων του 2024. «Θα ήθελα να επισημάνω τα ενθαρρυντικά στοιχεία με την ανεργία να έχει πέσει τον Δεκέμβριο στο 9,4% και ένα νούμερο ανέργων που είχαμε να δούμε από το 2008. Με τις νέες ρυθμίσεις απλοποιούμε τις διαδικασίες» επισήμανε ο πρωθυπουργός.

Έκανε, επίσης, ξεχωριστή μνεία στη νομοθετική παρέμβαση του υπουργείου Παιδείας μέσω των ακαδημιών επαγγελματικής κατάρτισης που συνδέει την επιχειρηματικότητα με την εκπαίδευση και την εξειδίκευση στην απασχόληση.

Παράλληλα επισήμανε «την κοινή πρωτοβουλία των υπουργείων Παιδείας και Εξωτερικών για 600 κληρικούς στα ελληνόφωνα πατριαρχεία μέσα στα επόμενα 3 χρόνια».

«Θα μιλήσουμε και για τα μέτρα για τη θωράκιση των νέων απέναντι στο αλκοόλ και το τσιγάρο. Ο σκοπός μας είναι να είμαστε σίγουροι ότι τα οινοπνευματώδη ποτά θα πωλούνται μόνο με επίδειξη ταυτότητας. Υπεύθυνος θα είναι ο πωλητής και οι ποινές θα είναι αυστηρές. Είναι ένα σημαντικό αίτημα των καιρών που μας έρχεται από την κοινωνία όπως αναδείξαμε τα θέματα του εθισμού των νέων από το διαδίκτυο» κατέληξε ο πρωθυπουργός.

Εισαγωγική τοποθέτηση του πρωθυπουργού

Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Κλείνει σήμερα μία δύσκολη εβδομάδα, με τη σφραγίδα της τραγωδίας των Τεμπών, καθώς βρισκόμαστε πια στην τελική φάση των ερευνών γι’ αυτό το πολύ μεγάλο εθνικό τραύμα. Είναι, εξάλλου, και ο λόγος που προχθές μίλησα ανοιχτά και κυρίως ειλικρινά για το ζήτημα αυτό.

Κατά τα άλλα, η Δικαιοσύνη είναι αυτή η οποία θα κρίνει και θα αποφασίσει, ενώ, όπως έχω πει πολλές φορές, η κυβέρνηση και η κυβερνητική πλειοψηφία παραμένει ανά πάσα στιγμή έτοιμη να διατυπώσει τις θέσεις της στη Βουλή, αλλά προφανώς και στην κοινωνία.

Για εμάς, πάντως, αυτή η τρέχουσα συγκυρία ένα μόνο καθήκον συνεπάγεται: την ένταση της δουλειάς μας και την παραγωγή χειροπιαστού έργου. Και νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι και η απάντησή μας τόσο στις αγωνίες των πολιτών όσο και στα δεδομένα της δεύτερης τετραετίας, κάτι που με τη σειρά του δεν μπορεί να σημαίνει τίποτα άλλο από το να έχουμε περισσότερα αποτελέσματα σε κάθε Υπουργείο και από τον κάθε Υπουργό ξεχωριστά.

Ξέρετε, δεν είναι η πρώτη φορά που συναντάμε κυματισμούς. Θα τους ξεπεράσουμε, όμως, και πάλι, έχοντας οδηγό την αλήθεια και τη δράση. Αυτό το οποίο, λοιπόν, χρειάζεται σήμερα είναι ένα συνολικό κάλεσμα εγρήγορσης και επιτάχυνσης. Και αυτό με τη σειρά του σημαίνει πως ένα έργο το οποίο μπορεί να απαιτούσε έναν χρόνο για να γίνει, τώρα πρέπει να υλοποιηθεί μέσα σε λίγους μήνες.

Κοιτάξτε, ας μην έχουμε αυταπάτες, στον έκτο χρόνο διακυβέρνησης οι δυσκολίες είναι σοβαρές και οι απαιτήσεις των πολιτών είναι και δικαιολογημένα αυξημένες, πολύ περισσότερο όταν ξέρουμε ότι έχουμε και αντιπάλους, προβλήματα αλλά και παθογένειες δεκαετιών.

Το δικό μας στοίχημα δεν αλλάζει. Καλούμαστε να κάνουμε ουσιαστικά ένα άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά. Αυτό είναι πάντα το οποίο πρέπει να κρατάμε στο μυαλό μας. Συνεπώς, και αυτό θα είναι και το τελικό κριτήριο αξιολόγησης της δουλειάς μας.

Έχοντας, όμως, και ένα ακόμα παράλληλο χρέος, σε καιρούς επέλασης του λαϊκισμού, να υπερασπιστούμε το κεκτημένο της πολιτικής σταθερότητας. Γιατί είναι άλλο η αναζήτηση των αιτιών ενός εθνικού δράματος και άλλο η μετατροπή του σε ένα «φθηνό» κομματικό εργαλείο.

Και κάνουν πολύ μεγάλο λάθος όλοι όσοι θεωρούν ότι το απολύτως εύλογο αίτημα για αλήθεια και δικαιοσύνη θα το μετατρέψουν αποκλειστικά σε ένα αίτημα το οποίο είναι αντικυβερνητικό. Ενώ, τα κόμματα τα οποία θέλουν να ανήκουν στο συνταγματικό και ευρωπαϊκό τόξο είναι καιρός να σκεφτούν αν με τη στάση τους τελικά τροφοδοτούν τον λαϊκισμό, τη δημαγωγία και τον τυφλό αντισυστημισμό.

Σταματώ εδώ, και ξαναλέω ότι η δική μας απάντηση στο πεδίο θα δοθεί με μέτρα τα οποία θα βελτιώνουν συνέχεια την καθημερινότητα του πολίτη.

Από τα ζητήματα τα οποία έχουμε να συζητήσουμε σήμερα, να ξεκινήσω με τις σημαντικές αλλαγές που θα εισηγηθεί ο Υπουργός Ανάπτυξης σχετικά με τον Αναπτυξιακό Νόμο, με σκοπό να περάσουμε και το περσινό ρεκόρ των 510 επενδύσεων και των 219 εκατομμυρίων σε ενισχύσεις. Οι επενδύσεις σημαίνουν νέες δουλειές, σημαίνουν τόνωση της τοπικής αγοράς, συμβολή στην εθνική ανάπτυξη.

Και βέβαια, θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να επισημάνω και τα πρόσφατα, πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία τα οποία ήρθαν στη δημοσιότητα, που αφορούν στην αγορά εργασίας, με την ανεργία να έχει πέσει τον Δεκέμβριο στο 9,4% και με έναν αριθμό ανέργων 443.000 περίπου, ένα νούμερο το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε να το δούμε από το 2008.

Γι’ αυτό και με τις νέες ρυθμίσεις απλοποιούμε περισσότερο επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, δίνοντας βάρος στην παραγωγή, στις εξαγωγές, στις νέες τεχνολογίες, παρέχοντας βέβαια και ακόμα περισσότερα κίνητρα για παραμεθόριες περιοχές αλλά και για περιοχές χτυπημένες από φυσικές καταστροφές, όπως η Θεσσαλία.

Να κάνω και μια ξεχωριστή μνεία στη νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας, που επίσης συνδέεται με την ανάπτυξη και την εργασία μέσω των Ακαδημιών Επαγγελματικής Κατάρτισης. Με παραρτήματα, δηλαδή, δημόσιων σχολείων τα οποία θα μπορούν να συμπράττουν με επιμελητήρια, με επιχειρήσεις, συνδέοντας την επιχειρηματικότητα με την εκπαίδευση και την εξειδίκευση στην απασχόληση. Ένα μεγάλο κρίσιμο στοίχημα, αυτό της επαγγελματικής κατάρτισης, το οποίο πρέπει να κερδίσουμε.

Και βέβαια, μία ακόμα κοινή πρωτοβουλία των Υπουργείων Παιδείας και Εξωτερικών, που θα συνεργαστούν σε βάθος τριετίας για να διοριστούν 600 κληρικοί στα ελληνόφωνα Πατριαρχεία. Όπως αντιλαμβάνεστε, μία πρωτοβουλία μεγάλης, σπουδαίας εθνικής σημασίας.

Τέλος, θα μιλήσουμε και για τα μέτρα του Υπουργείου Υγείας με στόχο τη θωράκιση των νέων μας από το αλκοόλ και τον καπνό, τα οινοπνευματώδη ποτά. Ναι, έχει και το Υπουργείο Παιδείας έναν λόγο, τουλάχιστον ως προς την εκπαίδευση των μαθητών.

Ο σκοπός μας είναι εδώ να είμαστε σίγουροι ότι τα οινοπνευματώδη ποτά θα πωλούνται μόνο με επίδειξη ταυτότητας, όπως γίνεται και στο εξωτερικό. Υπεύθυνος θα είναι ο πωλητής, είτε ασκεί εμπόριο είτε σερβίρει σε κάποιο κέντρο εστίασης, και οι ποινές θα είναι αυστηρές.

Αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που το απαιτούν και οι εποχές. Δεν νομίζω ότι είναι απλά μία, θα έλεγα, ακόμα νομοθετική παρέμβαση, αλλά ένα σημαντικό αίτημα των καιρών που μας έρχεται από την κοινωνία.

Όπως αναδείξαμε τα ζητήματα του εθισμού των νέων στο διαδίκτυο, έτσι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και αυτή τη σημερινή πραγματικότητα, η οποία χρήζει νομοθετικής αλλά και ουσιαστικής παρέμβασης από πλευράς πολιτείας.

Αυτά θα συζητήσουμε σήμερα, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας.

Η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου

Τα θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

- Παρουσίαση από τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Πορεία εφαρμογής αναπτυξιακού νόμου και νομοθετικές βελτιώσεις, β) Μεταρρύθμιση πολιτικής ποιότητας, γ) Μεταρρύθμιση των διαδικασιών ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού των μεταποιητικών δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια Αττικής,

- Παρουσίαση από τον υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκο Πιερρακάκη και την υφυπουργό Ιωάννα Λυτρίβη των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Ακαδημίες Επαγγελματικής Κατάρτισης, β) Σύσταση οργανικών θέσεων στα Πατριαρχεία και άλλες διατάξεις της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων,

- Παρουσίαση από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον υφυπουργό Δημήτρη Βαρτζόπουλο του νομοσχεδίου για την προστασία των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ,

- Παρουσίαση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη του νομοσχεδίου για την εισαγωγή της δικαστικής μέριμνας,

- Παρουσίαση από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου του νομοσχεδίου για τη διακυβέρνηση δεδομένων του δημοσίου τομέα.

