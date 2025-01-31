Φάμελλος: «Ενορχηστρωτής της συγκάλυψης ο κ. Μητσοτάκης» - Ζητά πρόταση μομφής

Την υποβολή πρότασης μομφής κατά της κυβέρνησης από τα προοδευτικά κόμματα ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος μετά τη δεύτερη ψηφοφορία για Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που έληξε χωρίς αποτέλεσμα.

«Η σημερινή ψηφοφορία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας απέδειξε την απομόνωση του κ. Μητσοτάκη. Κανένα άλλο κοινοβουλευτικό κόμμα δεν στήριξε την κομματική υποψηφιότητα του κ. Τασούλα», υπογράμμισε σε δήλωσή του στο περιστύλιο της Βουλης.

«Αντίθετα, η υπερκομματική υποψηφιότητα της κυρίας Λούκας Κατσέλη απέδειξε ότι μπορεί να ενώσει», σημείωσε και συνέχισε:

«Όμως δεν μπορούμε να ερχόμαστε εδώ στη Βουλή σιωπηλοί, σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Η κοινωνία απαιτεί απαντήσεις για το έγκλημα των Τεμπών και έπρεπε ήδη να έχει προγραμματιστεί η συζήτηση προ ημερησίας, με βάση την πρόταση που έχουμε καταθέσει».

«Η συγκάλυψη έχει αποκαλυφθεί και ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει άλλοθι. Απαιτείται σήμερα κοινή πρωτοβουλία των προοδευτικών κομμάτων για την υποβολή πρότασης μομφής στην κυβέρνηση, με τους πενήντα βουλευτές που απαιτούνται», τόνισε, προσθέτοντας πως «δεν μπορούμε να περιμένουμε».

«Οι συνθήκες είναι ώριμες. Τα στοιχεία και η ομολογία του κυρίου Μητσοτάκη υπάρχουν και η κοινωνία το απαιτεί. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο ενορχηστρωτής του σχεδίου συγκάλυψης στο έγκλημα των Τεμπών», κατέληξε ο Σ. Φάμελλος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.