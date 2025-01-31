Ρωμανός: Αναμένω τη διαγραφή Αλεξιάδη για τα περί «κυβέρνησης που δολοφονεί»

Τη διαγραφή του πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Τρύφωνα Αλεξιάδη ζητά ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Ρωμανός μετά τις δηλώσεις του περί «κυβέρνησης που δολοφονεί» σε τηλεοπτική διαμάχη που είχαν στο κανάλι Action 24.

Ο κ. Ρωμανός στη δήλωσή του αναφέρει:

«Ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Τρύφωνας Αλεξιάδης δήλωσε χθες ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι «κυβέρνηση που δολοφονεί», απειλώντας λίγο αργότερα και με άσκηση βίας.

Δεν πρόκειται μόνο για την απόλυτη αποτύπωση της πιο χυδαίας κομματικής εργαλειοποίησης μιας ανείπωτης εθνικής τραγωδίας, αλλά και για στάσεις και συμπεριφορές που μέχρι τώρα σε αυτή τη χώρα είχαμε δει μόνο από κόμματα εκτός δημοκρατικού τόξου.

Όταν σε προηγούμενη περίοδο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει αντίστοιχη δήλωση -αναφερόμενος στη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης του κορωνοϊού- είχε τότε διαγραφεί από τον κ. Τσίπρα.

Αναμένω ο κ. Φάμελλος να διαγράψει σήμερα τον κ. Αλεξιάδη και σύσσωμο το πολιτικό σύστημα να καταδικάσει τη χυδαία δήλωση και την άθλια συμπεριφορά του πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ».

Ακούστε τις δηλώσεις του Ρωμανού στον ΣΚΑΪ 100,3:

«Αυτός που θα αποδειχθεί ότι έδωσε εντολή για το μπάζωμα θα πρέπει την άλλη στιγμή να του βάλουν χειροπέδες. Εγώ λέω ότι δολοφονήθηκαν οι επιβάτες. Θέλετε να μην ακουστώ και θα ακουστώ.Τα 57 άτομα στα Τέμπη δολοφονήθηκαν από μια κυβέρνηση που είχε προειδοποίηση ότι υπάρχει θέμα ασφάλειας», ανέφερε στον τηλεοπτικό αέρα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

«Με προσβάλλει να λέει ότι μια κυβέρνηση δολοφόνησε. Να το πάρεις πίσω! Δεν μπορεί να έχετε απέναντι έναν άνθρωπο και να τον αποκαλείτε δολοφόνο» αντέτεινε ο Νίκος Ρωμανός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.