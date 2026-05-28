Του Τζόναθαν Ο' Κόνελ*

Η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει το Γραφείο Χαρακτικής και Τυπογραφίας (Νομισματοκοπείο των ΗΠΑ) να σχεδιάσει ένα χαρτονόμισμα των 250 δολαρίων με το πορτρέτο του Ντόναλντ Τραμπ — ο οποίος θα είναι ο πρώτος απεικονιζόμενος εν ζωή σε αμερικανικό νόμισμα από το 1866, οπότε κάτι τέτοιο απαγορεύτηκε από τον νόμο.

Δύο πολιτικοί διορισμένοι του Υπουργείου Οικονομικών άσκησαν πιέσεις στο προσωπικό του γραφείου προς αυτή την κατεύθυνση, παρέχοντας ακόμη και μακέτες σχεδίων. Ο διευθυντής του γραφείου τούς εξήγησε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν παράνομο και θα διαρκούσε χρόνια — και μετατέθηκα ξαφνικά τον Απρίλιο.

Ο άνθρωπος της κυβέρνησης Τραμπ που ηγείται της προσπάθειας έχει έκτοτε διοριστεί αναπληρωτής διευθυντής.

Οι υπάλληλοι του αμερικανικού νομισματοκοπείου μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω φόβου για αντίποινα.

Ο καλλιτέχνης που δήλωσε ότι σχεδίασε τη μακέτα του νέου χαρτονομίσματος ανέφερε στη The Post ότι είχε μιλήσει με τον Τραμπ σχετικά με αυτό.

Ο Βρετανός ζωγράφος Ίεν Αλεξάντερ είπε ότι ο Τραμπ ενέκρινε αλλαγές στο αρχικό του σχέδιο, όπως την προσθήκη των χρωμάτων της αμερικανικής σημαίας και ενός λογότυπου προς τιμήν της 250ής επετείου από την ίδρυση του έθνους.

Σε δήλωσή του, με αφορμή και το θέμα της νομοθεσίας, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών σημείωσε ότι το τυπογραφείο των ΗΠΑ «διεξάγει τον κατάλληλο σχεδιασμό με τη δέουσα επιμέλεια».

Η προσπάθεια για τη δημιουργία ενός χαρτονομίσματος των 250 δολαρίων συμπίπτει με τα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ να γιορτάσει την 250ή επέτειο από την ίδρυση της Αμερικής τον Ιούλιο. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει επίσης προτείνει την κατασκευή μιας αψίδας του θριάμβου 76 μέτρων και ενός «Κήπου Ηρώων» στην Ουάσινγκτον με 250 αγάλματα.

Τον περασμένο μήνα, το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να εκδίδει διαβατήρια με το πορτρέτο και την υπογραφή του Τραμπ για να τιμήσει την επέτειο, μια κίνηση που δεν απαιτεί νομοθετική πράξη του Κογκρέσου.

Τον Φεβρουάριο του 2025, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής κατέθεσε νομοσχέδιο που θα διέταζε τον υπουργό Οικονομικών «να τυπώσει χαρτονομίσματα των 250 δολαρίων της Fed (Ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ) με ένα πορτρέτο του Ντόναλντ Τραμπ». Το νομοσχέδιο παραπέμφθηκε στην Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής των Αντιπροσώπων, αλλά δεν έχει τεθεί προς ακρόαση.

* Ο Τζόναθαν Ο'Κόνελ είναι δημοσιογράφος που επικεντρώνεται σε έρευνες. Έχει καλύψει θέματα οικονομικής ανάπτυξης, εμπορικών ακινήτων και επιχειρήσεων του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Εντάχθηκε στην εφημερίδα The Post το 2010.

Πηγή: The Washington Post

