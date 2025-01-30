Τέμπη: Οπτικό ντοκουμέντο ίσως ρίξει φως στο τι μετέφεραν τα βαγόνια της εμπορικής αμαξοστοιχίας

Οπτικό ντοκουμέντο ίσως ρίξει φως στο τι πραγματικά μετέφεραν τα βαγόνια της εμπορικής αμαξοστοιχίας τη μοιραία νύχτα στα Τέμπη.

Το μοναδικό μέχρι σήμερα βίντεο, στο οποίο έχει αποτυπωθεί η κίνηση της εμπορικής αμαξοστοιχίας που συγκρούστηκε με το Intercity, δεν προέρχεται από τις κάμερες ασφαλείας του ΟΣΕ, αλλά από ένα μίνι μάρκετ στην περιοχή της Λεπτοκαρυάς.

Το επίμαχο βίντεο διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα, και σε αυτό φαίνεται η κίνηση τόσο των ανοιχτών βαγονιών (πάνω στα οποία είχαν τοποθετηθεί, με βάση και τις φορτωτικές, τα ελάσματα), όπως και των κλειστών βαγονιών που περιείχαν τρόφιμα και αναψυκτικά. Όπως αναφέρει ο Γιάννης Σουλιώτης, σύμφωνα με τους πραγματογνώμονες που έχουν όλο το συγκεκριμένο βίντεο, και έχουν κάνει δική τους επεξεργασία, υπάρχουν ισχυρότατες ενδείξεις με βάση τις οποίες σε ένα από τα τρία ανοιχτά βαγόνια υπάρχει κάτι που παραπέμπει σε δεξαμενή μέσα στην οποία πιθανόν να υπήρχε η εύφλεκτη ουσία που προκάλεσε και την έκρηξη.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σημειώνεται πως σε περιπτώσεις που τα φορτία έχουν ξεκινήσει από χώρα της ΕΕ και καταλήγουν στην Ελλάδα τα βαγόνια αυτά δεν ελέγχονται και είναι ασφαλισμένα. Αν όμως έρχονται από τρίτες χώρες, όπως τα ελάσματα που υπήρχαν στην εμπορική αμαξοστοιχία τα οποία προέρχονταν από ελασματουργείο στα Σκόπια, τότε ελέγχονται.

Οι πραγματογνώμονες, επικαλούμενοι πληροφορίες που έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν όλο το προηγούμενο διάστημα, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο μετά τον έλεγχο, το ενδεχόμενο παράνομο φορτίο να φορτώθηκε πάνω στα ανοιχτά βαγόνια στο διάστημα που μεσολαβεί από τον εμπορευματικό σταθμό της Θεσσαλονίκης μέχρι τον σταθμό της Σίνδου.



Σύμφωνα πάντα με τους πραγματογνώμονες, το φερόμενο παράνομο φορτίο (δεξαμενή με εύφλεκτο υλικό), είναι πιθανό να τοποθετήθηκε στο διάστημα που μεσολάβησε στη διαδρομή του τρένου από τον εμπορευματικό σταθμό Θεσσαλονίκης μέχρι τον σταθμό της Σίνδου. Σε αυτό το σημείο υπάρχουν κάμερες του ΟΣΕ, οι οποίες όμως δόθηκαν προς ανάλυση μόλις τον Νοέμβριο του 2024. Συνολικά είναι σκληροί δίσκοι από 9 σταθμούς που μεσολαβούν, ένας εκ των οποίων καλύπτει την επίμαχη διαδρομή. Οι ερευνητές στα εγκληματολογικά εργαστήρια εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για το κατά πόσο θα καταφέρουν να ανακτήσουν το πολύ σημαντικό αυτό υλικό, καθώς έχουν μεσολαβήσει 21 μήνες και οι σκληροί δίσκοι είναι επανεγγραφόμενοι ανά 14 ημέρες.



Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη έρευνα που σχετίζεται με καταγγελίες για τη γνησιότητα των ηχητικών (ηχητικά από τους ασυρμάτους των υπαλλήλων του ΟΣΕ και της Hellenic Train τη μοιραία νύχτα) που έχουν συμπεριληφθεί στη δικογραφία, στην έκθεση του ΕΜΠ αναφέρεται ότι δεν έχουν κοπεί 11 λεπτά, όπως ανέφεραν οι καταγγελίες και πως δεν υπάρχει παρέμβαση στα αρχεία.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Εξηγήσεις για ψευδή κατάθεση καλείται να δώσει ο πρώην CEO της Hellenic Train

Την ίδια στιγμή, εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης θα δώσει ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Hellenic Train, Μαουρίτσιο Καποτόρτο.

Σύμφωνα με την Έλενα Γαλάρη, το πρώην στέλεχος της εταιρείας καλείται να δώσει εξηγήσεις στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργείται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, για την κατάθεση που είχε δώσει ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για το δυστύχημα των Τεμπών, η οποία είχε διαβιβαστεί στην Εισαγγελία με σύμφωνη γνώμη όλων τον κομμάτων έτσι ώστε να ελεγχθούν τα όσα είχε υποστηρίξει.

Η παραγγελία προς τον πταισματοδίκη δόθηκε πριν από λίγες ημέρες, χωρίς να περιλαμβάνει χρονικό όριο για την εκτέλεσή της.

Ο εισαγγελέας ο οποίος χειρίζεται τη δικογραφία, έχει ήδη στείλει παραγγελία σε πταισματοδίκη για να λάβει ανωμοτί εξηγήσεις από τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Hellenic Train, ενώ έχει αποστείλει και αίτημα στις εισαγγελικές αρχές της Λάρισας με το οποίο ζητεί να του διαβιβαστεί πιστοποιητικό για την πορεία της δικαστικής διερεύνησης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.