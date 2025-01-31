Σκέρτσος: Αν δεν ήμουν πολιτικό πρόσωπο θα κατέβαινα και εγώ στην πορεία για τα Τέμπη

«Αν δεν ήμουν πολιτικό πρόσωπο θα κατέβαινα και εγώ στην πορεία για τα Τέμπη», δήλωσε το πρωί της Παρασκευής στο Action 24 ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, αναφερόμενος στο μεγάλο συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας.

«Θεωρώ απολύτως υγιές το κοινωνικό αίτημα για σύγχρονους σιδηρόδρομους, ασφαλείς σιδηρόδρομους, για ποιοτική και γρήγορη απονομή δικαιοσύνης. Η κοινωνία αυτό ζητάει. Είμαστε μαζί στο απόλυτα αυτό εύλογο και υγιές αίτημα και κανείς δεν θέλει τη συγκάλυψη», τόνισε ο υπουργός.

Επίσης, ξεκαθάρισε πως: «Αν είχα μια υπόνοια, την παραμικρή υπόνοια πως υπάρχει συγκάλυψη, θα είχα φύγει από την κυβέρνηση».

Πηγή: skai.gr

